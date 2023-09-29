Укрпошта відзвітувала про шалені збитки: чи вдалося перекрити їх прибутками

Збитки Укрпошти у першому півріччі 2023 року склали кілька сотень мільйонів гривень. Втім, прибутки компанії дозволяють зберігати оптимізм щодо її розвитку.

Баланс збитків та прибутків Укрпошти

У першому півріччі збитки Укрпошти зросли на 27%, якщо порівнювати з минулим роком. Цього разу показник склав понад 653 мільйони гривень.

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Натомість показник чистого доходу виріс на 20% та склав 5,58 мільярда гривень. 1,42 мільярда вдалося заробити як винагороду від доставки пенсій та інших соціальних виплат. Близько 3 мільярдів гривень компанії принесли операційні послуги, як от доставка посилок, кореспонденції та міжнародний обмін.

Укрпошта вперше повідомила про зростання продажів власних та комісійних товарів. Завдяки цьому сектору вдалося заробити 486 мільйонів гривень.

Валовий прибуток склав 31 мільйон гривень, що трішки менше, аніж рік тому. Разом з тим операційний прибуток виріс до 747 мільйонів гривень. Це пов'язують зі зростанням адміністративних витрат та витрат на збут.

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Також зріс показник зобов'язань Укрпошти над оборотними активами. 31 грудня 2022 року він становив 1,97 мільярда гривень, 30 червня 2023 року був зафіксований показник у 2,81 мільярда.

У своєму звіті компанія зазначила, що зараз працює понад 25 тисяч точок по всій Україні. Наразі їх обслуговують 45 тисяч співробітників.