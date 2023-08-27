"Пікантний" заробіток: скільки мільйонів "підняв" український засновник OnlyFans за рік

Платформа OnlyFans не втрачає популярності. Це приносить Леоніду Радвінському – американцеві українського походження – сотні мільйонів доларів.

Сервіс з контентом для дорослих OnlyFans, відзвітувала про успіхи зростання. Платформою користується все більше людей, що генерує більші прибутки.

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Скільки вдалося заробити OnlyFans

Впродовж минулого фінансового року, який завершився у листопаді 2022-го, платформа OnlyFans продемонструвала позитивну динаміку по всіх показниках. Кількість людей, які створюють контент на платформі, зросла з 1 до 3,1 мільйона.

Бізнес також потішив власників та менеджмент високим прибутком. Доходи платформи перевищили 1 мільярді доларів, а власник сервісу Леонід Радвінський збільшив свій капітал на 338 мільйонів доларів завдяки дивідендам.

OnlyFans зафіксувала стійке зростання і прибутковість. Це відображає як зростання платформи з точки зору кількості творців контенту та шанувальників, так і зростання доходів наявних творців контенту,

– йдеться у звіті аналітиків.

Нагадаємо, платформа OnlyFans забирає 20% комісії за перекази, які отримують творці від своїх шанувальників.