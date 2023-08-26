Мільярдер Ілон Маск вже кілька разів втрапляв у гучні скандали через свої висловлювання у соцмережах. Деякі з них можуть коштувати йому мільйони доларів.

Цікаво Компанії-фенікси: історії 3 компаній, що після занепаду знову вийшли на ринок

За що Маск заплатить 41 мільйон доларів

У серпні 2018 року Ілон Маск написав твіт про те, що збирається викупити усі акції Tesla по 420 доларів за штуку з наступним делістингом. Він навіть заявляв, що отримав фінансові гарантії для угоди.

Втім, купівлі не відбулося, через що інвестори Tesla подали скаргу до Комісії з цінних паперів та бірж. SEC стала на їхню сторону та зобов'язала Маска виплатити компенсацію.

Помилкові й такі, що вводять в оману, публічні висловлювання і замовчування Маска викликали велике непорозуміння на ринку й нашкодили інвесторам,

– вирішила Комісія.

Відтак, Ілон заплатить 3350 інвесторам по 12,4 тисячі доларів. Загальна сума виплат складе 41 мільйон доларів, хоча деякі інвестори оцінювали втрати через волатильність акцій у 12 мільярдів доларів.

З того часу капіталізація Tesla зросла у 10 разів, а Ілон Маск із капіталом у 215 мільярдів доларів очолив список найбагатших людей на планеті.