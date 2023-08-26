Миллиардер Илон Маск уже несколько раз попадал в громкие скандалы из-за своих высказываний в соцсетях. Некоторые из них могут обойтись ему в миллионы долларов.

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За что Маск заплатит 41 миллион долларов

В августе 2018 года Илон Маск написал твит о том, что собирается выкупить все акции Tesla по 420 долларов за штуку с последующим делистингом. Он даже заявлял, что получил денежные гарантии для сделки.

Впрочем, покупки не произошло, из-за чего инвесторы Tesla подали жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам. SEC встала на их сторону и обязала Маска выплатить компенсацию.

Ошибочные и вводящие в заблуждение, публичные высказывания и замалчивания Маска вызвали большое недоразумение на рынке и навредили инвесторам,

– решила Комиссия.

Следовательно, Илон заплатит 3350 инвесторам по 12,4 тысячи долларов. Общая сумма выплат составит 41 миллион долларов, хотя некоторые инвесторы оценивали потери из-за волатильности акций в 12 миллиардов долларов.

С этого времени капитализация Tesla выросла в 10 раз, а Илон Маск с капиталом в 215 миллиардов долларов возглавил список самых богатых людей на планете.