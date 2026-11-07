До 80 тисяч на місяць: скільки насправді заробляють кур'єри у Glovo та Bolt
Робота у службах доставки залишається одним із найдоступніших способів швидкого заробітку для тисяч українців. Проте за привабливими сумами в оголошеннях ховаються суттєві витрати та податкові зобов'язання.
Скільки насправді пропонують кур'єрам на ринку праці
Заробітки кур'єрів у популярних службах доставки коливаються від скромного підробітку до солідних сум, які конкурують із зарплатами в офісах. За даними порталу пошуку роботи Robota.ua, кур'єрам сервісу Glovo:
- у Львові обіцяють до 55 000 гривень на місяць;
- у Хмельницькому – до 45 000 гривень;
- в Ірпені – до 35 000 гривень;
- у Києві базові оголошення пропонують від 3 000 гривень за тиждень.
Водночас аналітика вакансій на платформі OLX свідчить, що кур'єрам компанії Bolt у Києві пропонують від 25 000 до 80 000 гривень щомісяця, а у Львові виплати стартують від 35 000 гривень.
Що визначає фінальний рівень доходу працівника
Підсумковий дохід кур'єра не є фіксованою ставкою та формується під впливом кількох ключових факторів:
- Географія та місто роботи. У Києві, Одесі чи Дніпрі замовлень традиційно найбільше. Тут стабільно діють підвищені коефіцієнти в години пік і спеціальні доплати за погану погоду, завдяки чому заробітки сягають максимуму. У невеликих містах попит скромніший, тому й добовий чек менший.
- Тип пересування. Піші кур'єри та велосипедисти практично не витрачаються на обслуговування транспорту, проте їхня швидкість нижча, що обмежує число замовлень за зміну. Водії авто та мопедів долають більші відстані й доставляють швидше, проте значна частина виторгу щодня йде на пальне, амортизацію та ремонт техніки.
- Графік роботи. Оскільки сервіси платять за виробіток, повноцінна 8–10-годинна зміна приносить зовсім інші гроші, ніж підробіток на 2–3 години ввечері.
Скільки податків та комісій доведеться сплатити
Більшість кур'єрів працюють як фізичні особи-підприємці (ФОП), тому самостійно несуть відповідальність за сплату податків до державного бюджету. Як правило, діяльність оформлюють на 3-й групі спрощеної системи зі сплатою 5% єдиного податку від суми доходу, до якого додається військовий збір у розмірі 1,5% (або за актуальною на момент сплати ставкою). Якщо ж кур'єр вирішує працювати не напряму, а через фірму-посередника чи автопарк, з заробітку додатково стягується внутрішня комісія компанії, яка істотно скорочує підсумковий чистий прибуток.
До слова, наприкінці травня цього року у компанії Glovo говорили про нестачу курʼєрів. Проблемою було те, що сервіс, через нестачу працівників, не міг опрацьовувати частину замовлень. Крім проблем з набором працівників, виникла проблема й з податковими правилами.