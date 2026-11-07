До 80 тисяч на місяць: скільки насправді заробляють кур'єри у Glovo та Bolt

Робота у службах доставки залишається одним із найдоступніших способів швидкого заробітку для тисяч українців. Проте за привабливими сумами в оголошеннях ховаються суттєві витрати та податкові зобов'язання.

Скільки насправді пропонують кур'єрам на ринку праці

Заробітки кур'єрів у популярних службах доставки коливаються від скромного підробітку до солідних сум, які конкурують із зарплатами в офісах. За даними порталу пошуку роботи Robota.ua, кур'єрам сервісу Glovo:

у Львові обіцяють до 55 000 гривень на місяць;

у Хмельницькому – до 45 000 гривень;

в Ірпені – до 35 000 гривень;

у Києві базові оголошення пропонують від 3 000 гривень за тиждень.

Водночас аналітика вакансій на платформі OLX свідчить, що кур'єрам компанії Bolt у Києві пропонують від 25 000 до 80 000 гривень щомісяця, а у Львові виплати стартують від 35 000 гривень.

Що визначає фінальний рівень доходу працівника

Підсумковий дохід кур'єра не є фіксованою ставкою та формується під впливом кількох ключових факторів:

Географія та місто роботи. У Києві, Одесі чи Дніпрі замовлень традиційно найбільше. Тут стабільно діють підвищені коефіцієнти в години пік і спеціальні доплати за погану погоду, завдяки чому заробітки сягають максимуму. У невеликих містах попит скромніший, тому й добовий чек менший.

У Києві, Одесі чи Дніпрі замовлень традиційно найбільше. Тут стабільно діють підвищені коефіцієнти в години пік і спеціальні доплати за погану погоду, завдяки чому заробітки сягають максимуму. У невеликих містах попит скромніший, тому й добовий чек менший. Тип пересування. Піші кур'єри та велосипедисти практично не витрачаються на обслуговування транспорту, проте їхня швидкість нижча, що обмежує число замовлень за зміну. Водії авто та мопедів долають більші відстані й доставляють швидше, проте значна частина виторгу щодня йде на пальне, амортизацію та ремонт техніки.

Піші кур'єри та велосипедисти практично не витрачаються на обслуговування транспорту, проте їхня швидкість нижча, що обмежує число замовлень за зміну. Водії авто та мопедів долають більші відстані й доставляють швидше, проте значна частина виторгу щодня йде на пальне, амортизацію та ремонт техніки. Графік роботи. Оскільки сервіси платять за виробіток, повноцінна 8–10-годинна зміна приносить зовсім інші гроші, ніж підробіток на 2–3 години ввечері.

Скільки податків та комісій доведеться сплатити

Більшість кур'єрів працюють як фізичні особи-підприємці (ФОП), тому самостійно несуть відповідальність за сплату податків до державного бюджету. Як правило, діяльність оформлюють на 3-й групі спрощеної системи зі сплатою 5% єдиного податку від суми доходу, до якого додається військовий збір у розмірі 1,5% (або за актуальною на момент сплати ставкою). Якщо ж кур'єр вирішує працювати не напряму, а через фірму-посередника чи автопарк, з заробітку додатково стягується внутрішня комісія компанії, яка істотно скорочує підсумковий чистий прибуток.

До слова, наприкінці травня цього року у компанії Glovo говорили про нестачу курʼєрів. Проблемою було те, що сервіс, через нестачу працівників, не міг опрацьовувати частину замовлень. Крім проблем з набором працівників, виникла проблема й з податковими правилами.