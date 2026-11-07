До 80 тысяч в месяц: сколько на самом деле зарабатывают курьеры в Glovo и Bolt

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Сколько на самом деле предлагают курьерам на рынке труда

Заработки курьеров в популярных службах доставки колеблются от скромного подработка до солидных сумм, которые конкурируют с зарплатами в офисах. По данным портала поиска работы Robota.ua, курьерам сервиса Glovo:

во Львове обещают до 55 000 гривен в месяц;

в Хмельницком – до 45 000 гривен;

в Ирпене – до 35 000 гривен;

в Киеве базовые объявления предлагают от 3 000 гривен в неделю.

В то же время аналитика вакансий на платформе OLX показывает , что курьерам компании Bolt в Киеве предлагают от 25 000 до 80 000 гривен ежемесячно, а во Львове выплаты начинаются от 35 000 гривен.

Что определяет окончательный уровень дохода работника

Итоговый доход курьера не является фиксированной ставкой и формируется под влиянием нескольких ключевых факторов:

География и город работы. В Киеве, Одессе или Днепре заказов традиционно больше всего. Здесь стабильно действуют повышенные коэффициенты в часы пик и специальные доплаты за плохую погоду, благодаря чему заработки достигают максимума. В небольших городах спрос скромнее, поэтому и суточный доход меньше.

В Киеве, Одессе или Днепре заказов традиционно больше всего. Здесь стабильно действуют повышенные коэффициенты в часы пик и специальные доплаты за плохую погоду, благодаря чему заработки достигают максимума. В небольших городах спрос скромнее, поэтому и суточный доход меньше. Тип передвижения. Пешие курьеры и велосипедисты практически не тратятся на обслуживание транспорта, однако их скорость ниже, что ограничивает количество заказов за смену. Водители автомобилей и мопедов преодолевают большие расстояния и доставляют быстрее, однако значительная часть выручки ежедневно уходит на топливо, амортизацию и ремонт техники.

Пешие курьеры и велосипедисты практически не тратятся на обслуживание транспорта, однако их скорость ниже, что ограничивает количество заказов за смену. Водители автомобилей и мопедов преодолевают большие расстояния и доставляют быстрее, однако значительная часть выручки ежедневно уходит на топливо, амортизацию и ремонт техники. График работы. Поскольку сервисы платят за выработку, полноценная 8–10-часовая смена приносит совсем другие деньги, чем подработка на 2–3 часа вечером.

Сколько налогов и комиссий придется уплатить

Большинство курьеров работают как физические лица-предприниматели (ФЛП), поэтому самостоятельно несут ответственность за уплату налогов в государственный бюджет. Как правило, деятельность оформляется по 3-й группе упрощенной системы с уплатой 5% единого налога от суммы дохода, к которому добавляется военный сбор в размере 1,5% (или по ставке, действующей на момент уплаты). Если же курьер решает работать не напрямую, а через фирму-посредника или автопарк, с заработка дополнительно взимается внутренняя комиссия компании, которая существенно сокращает итоговую чистую прибыль.

К слову, в конце мая этого года в компании В Glovo говорили о нехватке курьеров. Проблема заключалась в том, что сервис из-за нехватки сотрудников не мог обрабатывать часть заказов. Помимо проблем с набором сотрудников, возникла проблема и с налоговыми правилами.