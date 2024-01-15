Мільярди згенерували трильйони – скільки зробили найбагатші люди світу за 3 роки
Джерело:Oxfam
Найбагатшим людям світу впродовж останніх років вдалося неабияк збільшити свої статки. Їхній капітал згенерував фантастичний дохід.
Мільярди принесли трильйони
З 2020 року 5 найбагатшим людям світу вдалося неабияк примножити свої статки. За цей період їхній капітал у 405 мільярдів доларів виріс до 869 мільярдів.
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Як розповіли на Економічному форумі у Давосі, статки першої п'ятірки у рейтингу світових багатіїв зростали зі швидкістю 14 мільйонів доларів на годину.
Якщо нинішні тенденції збережуться, у світі з’явиться перший трильйонер протягом десяти років, але бідність не буде викорінена ще через 229 років,
– йдеться у звіті.
На чолі 7 з 10 найбільших корпорацій у світі стоять мільярдери. Їх сумарна вартість складає 10,2 трильйона доларів. Для розуміння масштабів – це сумарний ВВП усіх країн Африки та Латинської Америки.
74% мільярдерів проживають у країнах Глобальної Півночі. Тут сконцентровано 21% світового населення, якому належить 69% багатства.
Водночас повідомляється, що люди стали працювати більше та довше. Майже 800 мільйонів працівників страждають через інфляцію, за якою не встигає їхня зарплатня.