Росіяни знищили логістичний хаб мережі зоомаркетів MasterZoo

Черговий російський обстріл призвів до руйнувань на території великого логістичного об'єкта в столичному регіоні. Ворожий удар пошкодив приміщення відомого дистриб'ютора товарів для тварин.

Про це йдеться у повідомленні компанії у LinkedIn.

Що відомо про наслідки атаки?

Ідеться про складські приміщення компанії Suziria Group площею понад 8 тисяч квадратних метрів. У ніч на суботу, 19 вересня, цей об'єкт на Київщині зазнав пошкоджень під час ворожої атаки.

Представники компанії розповіли, що під час обстрілу вся зміна перебувала в укритті. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв та постраждалих серед персоналу. Наразі на місці влучання працюють екстрені служби, які продовжують локалізувати пожежу.

Після повної ліквідації вогню фахівці проведуть детальну оцінку завданих збитків.

Найважливіше – щоб наші люди були в безпеці,

– зазначили в компанії.

Там також додали, що держава-агресор не зупинить їхню діяльність, і команда вже готується до відновлення повноцінної роботи. Suziria Group працює на українському ринку вже понад 30 років та володіє відомою мережею зоомаркетів MasterZoo. Компанія не лише забезпечує внутрішній ринок, а й активно експортує власні бренди до 13 країн світу.

Атаки на український бізнес

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська систематично б'ють по цивільних підприємствах. Зокрема, нещодавно Росія атакувала склад постачальника систем безпеки Secur у Києві. На щастя, минулося без постраждалих, адже працівники перебували у безпечних місцях.

Крім того, внаслідок атаки російських ударних безпілотників у Києві була пошкоджена тютюнова фабрика Imperial Brands. Ворожий удар завдав значних збитків виробничим потужностям та інфраструктурі підприємства, а виробництво наразі зупинене. Серед працівників постраждалих немає.

Також під ударом опинився завод у Кривому Розі, де внаслідок атаки загинули двоє робітників.

Варто зазначити, що українська економіка щодня зазнає великих втрат через вимушені простої бізнесу під час повітряних тривог. За словами міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка, одна година простою може коштувати економіці від 1 до 2 мільярдів гривень, а в окремі дні тривалість тривог сягає 20 годин. Лише за останній тиждень серпня їх сумарно було понад 58 годин. У Кабміні наразі шукають рішення, яке дозволить бізнесу більш гнучко працювати під час повітряних тривог, зокрема за умови наявності укриттів.