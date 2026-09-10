Що відомо про атаку на тютюнову фабрику у столицю

Серед працівників постраждалих немає, про що йдеться у заяві компанії від 10 серпня.

Внаслідок атаки було пошкоджено виробничі потужності та інфраструктуру підприємства,

– йдеться у повідомленні.

Компанія оцінює повний масштаб руйнувань.

Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Наголошується, що Imperial Brands Ukraine підтримує тісну взаємодію з рятувальними службами та правоохоронними органами. Також компанія висловила вдячність усім фахівцям, які працюють на місці подій та долучені до ліквідації наслідків атаки.

NV пише, що неможливо оцінити масштаби пошкоджень, а виробництво зупинено. Також невідомо, коли фабрика відновить роботу.

Нагадаємо, що 7 вересня у Прилуках Чернігівської області спалахнула пожежа на території тютюнової фабрики. Пожежа відбулася внаслідок російської атаки.

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Наразі Росія активно атакує підприємства, компанії та ТЦ. Наприклад, ворог атакував підприємство "Олейна" у Дніпрі 10 вересня, а також двічі завдав ударів по торгівельному центру "Мануфактура" у Сумах.