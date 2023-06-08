SoftServe придбає Hoverstate: компанія з офісами у США та Італії може коштувати 18 мільйонів

Українська ІТ-компанія SoftServe планує велике розширення. Про придбання іншої компанії повинні оголосити найближчим часом.

Компанія SoftServe, яка є однією з найбільших ІТ-компаній в Україні, зовсім скоро отримає багато нових клієнтів та розширить базу контактів. Це стало можливо завдяки поглинанню Hoverstate.

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Чим займається Hoverstate та як відбудеться злиття

Hoverstate займається мобільною та веброзробкою повного циклу. Після злиття стратегічний директор компанії Роб Фавер та директор з інновацій Кюн Ан приєднаються до команди SoftServe.

Hoverstate має глибоку експертизу в галузях фармацевтики, life sciences та медичного страхування. Також компанія надавала послуги та розробляла програмні продукти для охорони здоров'я, медіа, освіти та фінансових сервісів.

Також Hoverstate – це ключовий партнер Pega, відомої low code платформи. На думку експертів, поглинання компанії дозволить SoftServe не лише закріпити свої позиції на глобальному ринку, а й отримати доступ до швидких cloud-based процесів та ефективної розробки за допомогою даних і аналітики, штучного інтелекту та машинного навчання.

Вартість Hoverstate може коливатися від 12 до 18 мільйонів доларів. Точна сума угоди наразі не розголошується.