Компания SoftServe, которая является одной из крупнейших ИТ-компаний в Украине, скоро получит много новых клиентов и расширит базу контактов. Это стало возможным благодаря поглощению Hoverstate.

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Чем занимается Hoverstate и как произойдет слияние

Hoverstate занимается мобильной и веб-разработкой полного цикла. После слияния стратегический директор компании Роб Фавер и директор по инновациям Кюн Ан присоединятся к команде SoftServe.

Hoverstate имеет глубокую экспертизу в области фармацевтики, life sciences и медицинского страхования. Компания также предоставляла услуги и разрабатывала программные продукты для здравоохранения, медиа, образования и финансовых сервисов.

Также Hoverstate – ключевой партнер Pega, известной low code платформы. По мнению экспертов, поглощение компании позволит SoftServe не только закрепить свои позиции на глобальном рынке, но и получить доступ к быстрым cloud-based процессам и эффективной разработке с помощью данных и аналитики, искусственного интеллекта и машинного обучения.

Цена Hoverstate может колебаться от 12 до 18 миллионов долларов. Точная сумма сделки пока не разглашается.