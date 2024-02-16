Мільярдери Сорос та Волтон інвестують у фармкомпанії – які ліки ті виготовляють

Американські мільярдери Джордж Сорос і Сем Волтон не припиняють інвестицій у нові напрямки. Цього разу їхній вибір зупинився на фармакології.

Нові інвестиції Сороса та Волтона

Сімейні компанії американських мільярдерів Сема Волтона та Джорджа Сороса придбали нові частки у бізнесах. Цього разу вони вклали гроші у біотехнологічні компанії, які розробляють ліки.

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Walton Investment Team придбала частку в Madrigal Pharmaceuticals. Точна частка акцій невідома, інвестиції склали 8,2 мільйона доларів. Компанія розробляє ліки проти захворювань печінки.

Soros Fund Management вклався одразу у дві фармацевтичні компанії:

Merck & Co. – 24,5 мільйона доларів;

Eli Lilly – 19,2 мільйона доларів, компанія робить ліки для схуднення.

До фармацевтичного бізнесу ретельно придивляються й інші мільярдери. Компанія Девіда Бондермана Wildcat Capital Managemen купила частку в Praxis Precision, яка зосереджена на лікуванні неврологічних захворювань.

Як показало опитування UBS Group AG, медичне обладнання та технології здоров'я стали однією з найпопулярніших інвестиційних тем у 2023 році. Аналітики прогнозують, що у 2024 році ця тенденція може зберегтися.