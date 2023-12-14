Соцмережі Маска Х не вдасться багато заробити на рекламі: все через самого мільярдера

Соціальна мережа Х не зможе отримати запланованих прибутків від продажу реклами. Це може сильно вдарити по компанії, для якої це основний пункт доходів.

Х недоотримає прибутків

Згідно з попередніми прогнозами, X (колишній Twitter) за підсумками 2023 року заробить близько 2,5 мільярда доларів. У порівнянні з попередніми роками це дуже суттєвий спад.

До теми Ігри Маска, затонулі мільйонери та ринок Росії: в які скандали втрапляли компанії у 2023 році

У перший трьох кварталах соцмережа отримувала від рекламодавців близько 600 мільйонів доларів, і навряд чи отримає більше за підсумками 4 кварталу. Наприклад, минулого року кожен квартал приносив понад 1 мільярд доларів, тому розрив із попередніми показниками просто шалений.

З приходом Маска соціальна мережа не надає публічних фінансових звітів, тому про ситуацію всередині компанії доводиться взнавати від джерел.

Джерела всередині компанії повідомили, що доходи від реклами зараз складають 70 – 75% від загальних прибутків, тому така негативна динаміка може завдати Х серйозного удару.

Раніше не оприлюднені дані щодо продажів підкреслюють занепокоєння рекламодавців тим, як X справляється з модерацією контенту під керівництвом Маска, і, зокрема, постами нового власника, які посилюють антисемітські та інші екстремістські погляди,

– пише Bloomberg.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

На початку року керівники Х хотіли заробити на рекламі 3 мільярди доларів, але згодом знизили свої очікування. Операційний керівник Х Джо Бенарроч поки що відмовляється коментувати ситуацію, але намагається понизити градус розчарування, заявляючи, що "в публічний простір виходять не точні і вичерпні деталі".

Соціальна мережа і до приходу Маска не була прибутковою, але заробляла 5 мільярдів доларів на рік. Коли мільярдер придбав компанію, то почав скорочувати витрати і звільнив більшу частину персоналу. Це відлякало кількох рекламодавців, але ситуація не була критичною.

Натомість все погіршилося, коли Маск почав робити суперечливі заяви та розблоковувати акаунти осіб, які порушували політику соцмережі, наприклад, любителя конспірології Алекса Джонса. Сотні великих рекламодавців пішли з платформи, і плану покращення ситуації в Х наразі немає.