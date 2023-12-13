Інвестор як вершник апокаліпсиса

Ще рік тому мільярдер Ілон Маск заявляв, що придбає Twitter, але тоді у його слова мало хто вірив. Епатажний бізнесмен завжди полюбляв сколихнути інформаційний простір гучною реплікою, тому його прагнення стати власником соціальної мережі сприйняли доволі скептично.

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Втім, вже восени 2023 чутки поповзли з новою силою, а 27 жовтня Маск на своїй сторінці у Twitter опублікував звернення до рекламодавців з повідомленням про те, що відтепер він є новим власником соціальної мережі, яка стане місцем для дискусії без агресії. Через придбання Twitter статки мільярдера скоротився 44 мільярди доларів, але він сподівався швидко почати поповнювати втрати завдяки прибуткам компанії. Втім, усе пішло геть не за планом.

З приходом Маска для Twitter розпочався період занепаду / Фото – Getty Images

Масове звільнення працівників й втрата рекламодавців

Маск одразу посварився з головним менеджментом компанії та вказав їм на двері. Окрім того, Маск ошелешив світ звільненням 80% працівників компанії та вимогою до розробників принести увесь написаний ними програмний код у видрукованому вигляді.

Я звільнив близько 80% штату, але, як ви бачите, соціальна мережа й надалі функціонує без особливих перебоїв,

– хизувався Ілон Маск в коментарі Business Today.

Перейменування соціальної мережі на "X" та нові правила модерації контенту ще більше відлякали рекламодавців. Особливо гучний скандал розпалило погодження Маска з антисемітським постом про те, що "єврейські громади розпалювали ненависть до білих".

Disney, Apple, IBM та ще понад 200 рекламодавців одразу поставили всі рекламні контракти на паузу, що коштувало соціальній мережі десятків мільйонів доларів. На загал Маск намагався усміхатися та заявляти, що він "не триматиме рекламодавців", але насправді гарячково шукав варіанти повернення реклами, яка є основним джерелом прибутків для Х. Він навіть перепросив за нецензурну лексику у своєму пості про відхід рекламодавців. Провал з Х вибив мільярдера з колії, і приховувати це йому не вдається.

З його приходом у соціальну мережу кількість користувачів зросла, але без рекламодавців це не давало жодного зиску. Пропозиція Маска щодо платних акаунтів популярності не здобула, тому він вдався до іншого кроку. Мільярдер розумів, що тягне компанію на дно і зовсім скоро вона опиниться на такій глибині, що з доступних опцій залишатиметься лише банкрутство.

Хто намагається врятувати Х (раніше відомий як твітер)

Рятувати соціальну мережу прийшла зірка медіаринку із NBC Universal Лінда Яккоріно. Заради неї Маск "посунувся" із позиції СЕО та зайнявся суто технічною частиною роботи. Втім, наразі жодного прориву цьому дуету здійснити так і не вдалося – вартість Х впала до 19 мільярдів, а великі компанії, серед яких найбільша мережа супермаркетів Wallmart, й далі просто спостерігають за тим, як донедавна успішна платформа заходить у все глибшу кризу.

Лінда Яккоріно намагається повернути рекламодавців, але поки що без успіху / Фото – Axios

Остання подорож до "Титаніка"

Експериментальне судно "Титан" було гордістю компанії OceanGate. Невеличка субмарина, керувати якою можна було звичайним ігровим джойстиком, повинна була стати революцією у світі морських подорожей. За 250 тисяч доларів (ціна вказана за одного пасажира) компанія пропонувала 7-денну екскурсію до решток затонулого "Титаніка".

"Титан" не мав жодних документів та не проходив відповідних сертифікацій. Поки дослідники та науковці скрутно хитали головами, мовляв, як можна так нехтувати питанням безпеки, виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш лише роздратовано коментував, що сертифікації та правила не дають шляху інноваціям. Як показала історія, інновацій без перевірки безпеки краще уникати.

"Титан" не гарантував безпеку для екіпажу / Скриншот з відео BBC

18 червня "Титан" почав своє занурення до уламків "Титаніка". На його борту було 5 осіб:

Геміш Гардінг – 59-річний британський бізнесмен-мільярдер і дослідник,

– 59-річний британський бізнесмен-мільярдер і дослідник, Шахзада Давуд – пакистанський бізнесмен,

– пакистанський бізнесмен, Сулеман Давуд – син пакистанського бізнесмена.

– син пакистанського бізнесмена. Поль-Анрі Наржоле – французький дослідник;

– французький дослідник; Стоктон Раш – виконавчий директор OceanGate.

Вже через 1 годину 45 хвилин зв'язок з "Титаном" було втрачено, а Берегова охорона США розпочала негайні пошуки судна. Пошуки тривали кілька днів, але експерти заявили одразу – справа марна, адже "Титан" просто не розрахований для таких занурень. 22 червня Берегова охорона США повідомила, що рештки "Титана" виявлені поруч із затонулим "Титаніком". Причина аварії – субмарина не витримала тиску. Усі члени експедиції загинули.

Цікаво знати! OceanGate планував стати вкрай прибутковим завдяки унікальним екскурсіям до решток затонулого "Титаніка". Втім, скандальне нехтування питанням безпеки та отримання сертифікатів зіграло фатальний жарт із засновником компанії та першопрохідцями.

Активність на російському ринку

Попри те, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме вже майже 2 роки, багато великих міжнародних компаній залишилися працювати на ринку окупантів. Деякі знаходять для цього "моральні" виправдання, інші ж просто продовжують заробляти гроші та абсолютно не турбуються про репутаційні ризики.

Важливо! Згідно з даними Єльського університету на листопад 2023 року лише близько 300 компаній повністю покинули російський ринок. Натомість 1 600 бізнесів продовжують роботу на ринку окупантів.

Хто не планує виходити з Росії

Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca вирішила турбуватися про російських пацієнтів, але запевняє, що не буде робити нових інвестицій у Росію.

Один із найбільших виробників алкоголю Bacardi взагалі прибрав будь-які згадки про те, що обіцяв вийти з Росії ще навесні 2022 року, та продовжує працювати не лише на території країни-агресорки, а й на тимчасово окупованих територіях України.

Список глобальних компаній, які залишаються в Росії, вражає. Цікаво, що вони не бачать абсолютно жодних проблем в тому, щоб паралельно працювати на українському ринку. Йдеться про:

Philip Morris;

PepsiCo;

Auchan;

Metro AG;

Nestle;

Procter & Gamble;

Mondelez;

Coca-Cola HBC AG та багато інших.

PepsiCo та інші гіганти залишаються у Росії / Фото Pixabay

Росія забирає іноземний бізнес

Варто нагадати, що Росія суттєво ускладнила вихід іноземного бізнесу зі свого ринку. Ще з початку повномасштабної війни усі угоди про продаж іноземних активів повинні проходити через російські владні структури. Окрім того, іноземці мали вдвічі знижувати ціну активів, а також платити 40% від суми продажу до російського бюджету, який працює на війну проти України.

Також росіяни можуть і просто забрати будь-який бізнес, взявши його у "тимчасове управління", як це трапилося з Danone та Carlsberg. Нагдаємо, що Путін у 2023 році підписав указ, який дозволяє забирати дочірні компанії іноземного бізнесу у так зване "тимчасове управління", якщо уряд агресорки вважатиме його "значущим для національної економіки".

До теми Чому деякі компанії не йдуть з російського ринку, а інші продають бізнес за безцінь

Домовленість, про яку дізналися у суді

Google та Apple ніколи не були непримиримими конкурентами, позаяк їхні продукти мають дещо іншу цільову аудиторію. Втім, й найкращими друзями компанії ніколи не були. Саме тому мало хто припускав, що між ними існує таємна угода, яка оцінюється у мільярди доларів та практично позбавляє користувачів вибору, а компанії – можливостей доступу до юзерів.

У ході судового процесу US vs Google стало відомо, що корпорація заплатила Apple 18 мільярдів доларів у 2021 році за те, щоб його пошукових залишався головним за замовчуванням на усіх пристроях від "яблука". У суді одразу заявили, що це можна розцінювати як порушення антимонопольного законодавства та пообіцяли розслідувати справу далі.

Олії у вогонь підлив і Microsoft, адже його Bing не отримував жодних пропозицій від Apple. Корпорація Гейтса вважає, що Google та Apple просто обійшли усіх конкурентів та заблокували доступ до користувачів іншим пошуковим системам.

Google та Apple загралися у монополію / Фото – Pixabay

Правила дорожчі за працівників

Не обійшлося без скандалів і в Amazon. Приклад Ілона Маска спонукав Джеффа Безоса оголосити нове правило та повернути працівників в офіси. Майже весь персонал поставили перед фактом – відтепер щонайменше 3 дні на тиждень потрібно працювати в офісі у тому місті, в якому вони закріплені.

Оскільки компанія не скаржилася на ефективність своїх працівників, нове правило сприйняли як звичайний спосіб контролювати персонал. Десятки тисяч працівників компанії об'єдналися у спільноту та спробували відмовити керівництво від такого кроку, проте всі їхні пропозиції відхилили.

Для Безоса правила важливіші за працівників / Фото – Unsplash

Таке ставлення настільки обурило багатьох працівників, що з Amazon почали масово звільнятися люди. Особливо ситуація торкнулася одного з найуспішніших підрозділів гіганта – Amazon Web Services (AWS), який пропонує хмарні рішення для програмних продуктів.

Попри те, що з компанії пішли працівники, які працювали тут роками та володіють важливою експертизою, Безос залишився неухильним та дотримується лінії повернення людей в офіси, чим викликав ще більший шквал критики.