Цікаво, що пізніше очільниця соціальної мережі оприлюднила свій лист онлайн, внісши незначні зміни. Вона також додала, що настав час для платформи перейти до фази "Twitter 2.0."

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Перша комунікація зі співробітниками

Лінда Яккоріно заявила, що її місія – перетворити Twitter у "найбільш правдиве джерело інформації у світі у режимі реального часу". Бізнесвумен додала, що це не пуста обіцянка.

До теми! Більше про професійну діяльність Лінди Яккоріно, яка є справжнього ветерана комерційної команди NBCUniversal, читайте тут.

Яккоріно також згадала про візію власника соціальної мережі Ілона Маска. Йдеться про перетворення, згідно з їхнім планом, у "глобальну площу для того, щоб рухати цивілізацію вперед шляхом обміну інформацією без фільтрів та відкритого діалогу про речі, які мають ключове значення для нас".

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Глава американської компанії вважає, що Twitter потребує змін та виділила такі аспекти:

У соціальній мережі є можливості для того, щоб виходити за звичні рамки;

Також йдеться про наявність необхідних умов для створення нових партнерств, вітання нових голосів і спільно створювати щось нове, що може змінити світ.

Скандальний Ілон Маск повідомив про намір піти з посади генерального директора Twitter у середині травня. Проте мільярдер й надалі буде виконувати обов'язки виконавчого голови та технічного директора.