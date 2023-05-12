Соціальну мережу Twitter очікують нові зміни. Вже зовсім скоро Ілон Маск покине свій пост, але довго місце пустим не залишиться – підприємець вже знайшов собі заміну.

Читайте до теми Ілон Маск покидає пост очільника Twitter: хто його замінить

Як вдалося дізнатися журналістам, новою очільницею Twitter повинна стати Лінда Яккоріно. Переговори тривали понад місяць і, схоже на те, завершилися успіхом.

Хто така Лінда Яккоріно

Широкому загалу, принаймні в Україні, ім'я Яккоріно може бути не надто відоме. Натомість у Штатах її знають як справжнього ветерана комерційної команди NBCUniversal. Зокрема, жінка є одним з найпотужніших експертів у сфері продажу реклами.

На думку фахівців, призначення Яккоріно на пост гендира Twitter – хороше рішення. Маск вже встиг посваритися з багатьма рекламодавцями, які є основним джерелом заробітку компанії, тому прихід Лінди повинен знову прихилити їх до соціальної мережі.

Окрім того, Маску дуже важливо, щоб Twitter нарешті став прибутковим. На його придбання Ілон позичив понад 10 мільярдів доларів, і ці гроші вже потрібно повертати. Експертність Яккоріно у продажу реклами повинна допомогти йому вирішити цю проблему.

Також повідомляється, що Яккоріно обіймала посаду керівника з глобального партнерства та працювала з найбільшими рекламодавцями. Відповідно, перехід у Twitter не можна назвати стрімким кар'єрним стрибком. Схоже на те, що Маск поступається позицією CEO компанії саме з цієї причини.

Інвестори також дуже позитивно оцінюють відхід Маска з позиції керівника Twitter. Політика розвитку компанії була взагалі незрозумілою, тому прихід Яккоріно дасть бодай якийсь чіткий вектор.