Социальную сеть Twitter ожидают новые изменения. Уже совсем скоро Илон Маск покинет свой пост, но долго место пусто не останется – предприниматель уже нашел себе замену.

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Как удалось узнать журналистам, новой руководительницей Twitter должна стать Линда Яккорино. Переговоры продолжались больше месяца и, похоже, завершились успехом.

Кто такая Линда Яккорино

Широкой общественности, по крайней мере, в Украине, имя Яккорино может быть не слишком известно. В Штатах ее знают как настоящего ветерана коммерческой команды NBCUniversal. В частности, женщина является одним из самых мощных экспертов в сфере продаж рекламы.

По мнению специалистов, назначение Яккорино на пост гендира Twitter – хорошее решение. Маск уже успел поссориться со многими рекламодателями, являющимися основным источником заработка компании, поэтому приход Линды должен снова привлечь их к социальной сети.

Кроме того, Маску очень важно, чтобы Twitter наконец-то стал прибыльным. На его приобретение Илон ссудил более 10 миллиардов долларов, и эти деньги уже нужно возвращать. Экспертность Яккорино в продаже рекламы должна помочь ему решить эту проблему.

Также сообщается, что Яккорино занимала должность руководителя по глобальному партнерству и работала с крупнейшими рекламодателями. Соответственно, переход в Twitter нельзя назвать стремительным карьерным скачком. Похоже, что Маск жертвует позицией CEO компании именно по этой причине.

Инвесторы также очень положительно оценивают уход Маска с позиции руководителя Twitter. Политика развития компании была вообще непонятна, поэтому приход Яккорино даст хоть какой-то четкий вектор.