Интересно, что позже глава социальной сети обнародовал свое письмо онлайн, внеся незначительные изменения. Она также добавила, что пора для платформы перейти к фазе "Twitter 2.0."

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Первая коммуникация с сотрудниками

Линда Яккорино заявила, что ее миссия – превратить Twitter в "наиболее правдивый источник информации в мире в режиме реального времени". Бизнес-вумен добавила, что это не пустое обещание.

К теме! Больше о профессиональной деятельности Линды Яккорино, которая является настоящим ветераном коммерческой команды NBCUniversal, читайте здесь.

Якорино также упомянула о видении владельца социальной сети Илона Маска. Речь идет о превращении, согласно их плану, в "глобальную площадь для того, чтобы двигать цивилизацию вперед путем обмена информацией без фильтров и открытого диалога о вещах, имеющих ключевое значение для нас".

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Глава американской компании считает, что Twitter нуждается в изменениях и выделила следующие аспекты:

В социальной сети есть возможности для того, чтобы выходить за обычные рамки;

Также речь идет о наличии необходимых условий для создания новых партнерств, приветствия новых голосов и совместно создавать нечто новое, что может изменить мир.

Скандальный Илон Маск сообщил о намерении уйти с должности генерального директора Twitter в середине мая. Однако миллиардер и дальше будет исполнять обязанности исполнительного председателя и технического директора.