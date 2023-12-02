Вже понад 100 брендів більше не розміщують рекламу на платформі Маска після антисемітських висловлювань мільярдера. Серед них – Apple, Discovery, Disney, Sony, Warner Brothers та інші.

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Відомі бренди йдуть з Х

Найбільший американський роботодавець, мережа супермаркетів Walmart повідомила, що відмовилася від реклами на платформі Ілона Маска Х, раніше відомій як Twitter. Вони знайшли для таких операцій інші майданчики.

Ми не рекламуємо на X, оскільки ми знайшли інші платформи для кращого охоплення наших клієнтів,

– зазначив представник Walmart.

Варто зазначити, що раніше Маск привселюдно послав рекламодавців, які пішли з платформи. Він зазначив, що лайка стосується тих, хто "намагається шантажувати рекламою, шантажувати грошима".

Скандал навколо слів Маска