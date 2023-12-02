Уже более 100 брендов больше не размещают рекламу на платформе Маска после антисемитских высказываний миллиардера. Среди них – Apple, Discovery, Disney, Sony, Warner Brothers и другие.

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Известные бренды уходят из Х

Крупнейший американский работодатель, сеть супермаркетов Walmart сообщила, что отказалась от рекламы на платформе Илона Маска Х, ранее известной как Twitter. Они обнаружили для таких операций другие площадки.

Мы не рекламируем на X, поскольку мы нашли другие платформы для лучшего охвата наших клиентов,

– отметил представитель Walmart.

Стоит отметить, что ранее Маск публично послал ушедших с платформы рекламодателей. Он отметил, что брань касается тех, кто "старается шантажировать рекламой, шантажировать деньгами".

Скандал вокруг слов