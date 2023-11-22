Ситуація ще більше загострилася після того, як Маск публічно підтримав антисемітські теорії змови, що спричинило швидкий відтік рекламодавців. Наслідки дій Маска були несподіваними і серйозними, а галузеві аналітики прогнозують ще більш значне зниження продажів реклами на платформі.

А тим часом Ілон Маск подав обіцяний "термоядерний позов" проти Media Matters: у чому він звинувачує організацію

В який момент все стало зовсім кепсько?

Наглядова організація Media Matters відіграла ключову роль у викритті цієї проблеми. Виявилося, що реклама таких великих компаній, як Microsoft та IBM, з'являлася на платформі поряд із контентом, спрямованим на розпалювання ненависті, антисемітських публікації та іншого контенту такого роду. Це викриття змусило кількох відомих рекламодавців призупинити свої рекламні витрати на X.

Аналітик Insider Intelligence Жасмін Енберг зазначила:

Збиток для рекламного бізнесу X буде серйозним. Відхід відомих рекламодавців надихне інших наслідувати їхньому прикладу, і за ними вже, ймовірно, тягнеться довгий хвіст менш активних рекламодавців, які призупинили свої витрати.

Маск, який кілька місяців тому визнав 60-відсоткове падіння доходів від реклами в річному обчисленні, тепер вважає, що його платформа опинилася в ще більш складній ситуації. Після суперечки генеральному директору X, Лінді Яккаріно, було доручено знайти нові джерела доходу, в той час, як внутрішні джерела повідомляють про занепокоєння співробітників щодо майбутнього платформи.

Цього разу все справді погано

Енберг наголосив на безпрецедентності нинішньої ситуації, заявивши, що рекламодавці звикли мати справу з проблемами безпеки брендів у соціальних мережах, особливо в періоди політичної та соціальної напруженості або війни. Але вони не звикли до того, що власник платформи поширює дезінформацію та мову ворожнечі, а також заохочує прихильників теорій змов.

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Оскільки X переживає цей складний період, ступінь впливу на її рекламні доходи залишається невизначеним, що ставить під сумнів здатність платформи оговтатися від нинішньої кризи. Аналітики не бачать легких шляхів виходу із ситуації, невідомо чи знайде їх Лінда Яккаріно. Можливо саме зараз ми спостерігаємо велике падіння X – соцмережі, яка колись справді мала значення.