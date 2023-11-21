Що сталося

Минулого тижня Media Matters, відома своїми дослідженнями дезінформації в пресі, що проводяться на громадських засадах, опублікувала статтю зі скріншотами з соціальної мережі X, інформує 24 Канал. На знімках поруч із неприйнятним контентом містилася реклама відомих компаній, таких як IBM, Apple і Oracle.

Читайте на сайті Шкодуєте, що створили профіль у Threads? Тепер ви можете видалити його окремо від Instagram

Ілон Маск у відповідь пообіцяв подати те, що він назвав "термоядерним позовом" проти Media Matters і всіх причетних сторін.

У чому Маск звинувачує Media Matters

Позов, поданий X, звинувачує Media Matters у виробництві та маніпулюванні опублікованими зображеннями. Визнаючи, що зображення не були сфабриковані, генеральний директор X Лінда Яккаріно заявила, що лише мінімальна кількість користувачів бачила рекламу Apple поруч з таким контентом.

Розслідування показало, що дослідники Media Matters штучно створили обставини для показу реклами поряд із сумнівними матеріалами. Вони використовували старий обліковий запис без рекламного фільтра, підписуючись на акаунти екстремістських і корпоративних рекламодавців.

Попри незначну кількість користувачів з інтересами, що перетинаються, X стверджує, що маніпулятивний характер дослідження призвів до відходу великих рекламодавців з платформи.

У позові стверджується, що X не деактивувала механізми монетизації акаунтів, які публікували суперечливий контент, до моменту публікації дослідження. Media Matters, однак, заперечила позов X, стверджуючи, що соціальна мережа ще не обмежила інструменти монетизації екстремістського контенту.

Читайте на сайті Значки, покращена якість та подарунки: YouTube представив нові функції для преміум-користувачів

Юристи X стверджують, що оманливий характер дослідження призвів до відходу великих рекламодавців, серед яких Lionsgate, Warner Bros. Discovery, Paramount і Sony, навіть якщо вони не були прямо згадані в матеріалі. Позов з вимогою відшкодування збитків у розмірі 100 000 доларів був поданий до Північного окружного суду Техасу, причому X також просить про розгляд справи судом присяжних.