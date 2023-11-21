Що сталося
Минулого тижня Media Matters, відома своїми дослідженнями дезінформації в пресі, що проводяться на громадських засадах, опублікувала статтю зі скріншотами з соціальної мережі X, інформує 24 Канал. На знімках поруч із неприйнятним контентом містилася реклама відомих компаній, таких як IBM, Apple і Oracle.
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Ілон Маск у відповідь пообіцяв подати те, що він назвав "термоядерним позовом" проти Media Matters і всіх причетних сторін.
У чому Маск звинувачує Media Matters
Позов, поданий X, звинувачує Media Matters у виробництві та маніпулюванні опублікованими зображеннями. Визнаючи, що зображення не були сфабриковані, генеральний директор X Лінда Яккаріно заявила, що лише мінімальна кількість користувачів бачила рекламу Apple поруч з таким контентом.
Розслідування показало, що дослідники Media Matters штучно створили обставини для показу реклами поряд із сумнівними матеріалами. Вони використовували старий обліковий запис без рекламного фільтра, підписуючись на акаунти екстремістських і корпоративних рекламодавців.
Попри незначну кількість користувачів з інтересами, що перетинаються, X стверджує, що маніпулятивний характер дослідження призвів до відходу великих рекламодавців з платформи.
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Юристи X стверджують, що оманливий характер дослідження призвів до відходу великих рекламодавців, серед яких Lionsgate, Warner Bros. Discovery, Paramount і Sony, навіть якщо вони не були прямо згадані в матеріалі. Позов з вимогою відшкодування збитків у розмірі 100 000 доларів був поданий до Північного окружного суду Техасу, причому X також просить про розгляд справи судом присяжних.