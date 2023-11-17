Преміум-користувачі тепер можуть випробувати експериментальний інструмент розмовного штучного інтелекту YouTube, який наразі доступний англійською мовою і обмежений для обраної кількості підписників у США, що користуються пристроями на базі Android.

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Користувачі, відібрані для цього випробування, можуть отримати доступ до функції, натиснувши кнопку "Запитати" під певним відео, що дозволить їм ставити запитання про вміст або вибирати із запропонованих підказок.

Ще одна експериментальна функція призначена для авторів, пропонуючи ШІ-керовану організацію коментарів. Цей інструмент надає резюме коментарів, спрощуючи для виробників контенту процес обговорення їхніх відео.

Для передплатників Premium, які проживають у Сполучених Штатах, платформа тепер пропонує різні рекламні пропозиції, доступні на сторінці переваг Premium. Серед них:

набір ігрового луту для Genshin Impact,

тримісячна підписка на Discord Nitro,

тримісячна підписка на членство в Walmart+,

чотиримісячна підписка на Calm Premium,

тримісячна підписка на PC Game Pass.

Покращена якість відео

YouTube розширив свою версію HD-відео з підвищеним бітрейтом 1080p на iOS, а користувачі підписки Premium тепер можуть насолоджуватися цією ж функцією на Android, в Інтернеті та на смарт-телевізорах. Покращена якість відео активується автоматично на основі налаштувань з'єднання та перегляду користувача, але також доступна ручна активація через меню якості.

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YouTube також запровадив бейджі, щоб підкреслити досягнення преміум-користувачів на платформі. Ці значки, доступні лише для користувачів віком від 18 років, можна знайти на сторінці ваших преміум-переваг, де вони наочно демонструють досягнення користувача в межах спільноти YouTube.