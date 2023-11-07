Як це працюватиме

Кнопка "Подивитися щось" з'являється між контентом, коли користувачі прокручують стрічку домашньої сторінки. Однак її функціональність, схоже, відрізняється у різних користувачів. Журналісти Android Police припускає, що кнопка спрямовує користувачів виключно на YouTube Shorts, однак внутрішнє тестування проведене виданням The Verge виявило, що вона також пропонує випадкові повнометражні відео.

А тим часом YouTube отримав стрічку новин у мобільному застосунку і ще кілька цікавих оновлень

Залишається незрозумілим, чи враховує YouTube індивідуальну історію переглядів при виборі випадкових відео, а масштаби розгортання цієї функції ще не підтверджені.

Коли з'явиться функція

Наразі ця функція вже деякий час перебуває в розробці. Один з користувачів Reddit помітив її ще в травні. Концепція кнопки "Подивитися щось" не є абсолютно новою, оскільки Netflix представив подібну функцію у 2021 році.

Кнопка "Подивитися щось" на Netflix допомагає користувачам знаходити випадкові шоу та фільми, які вони не дивилися раніше, що виявилося зручним рішенням для глядачів, які втомилися від нескінченної прокрутки величезної бібліотеки стрімінгового сервісу.

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Робота над цією функцією на YouTube викликав цікавість і спекуляції серед користувачів. Вони ставлять собі питання, чи забезпечить вона більш несподіваний спосіб дослідження контенту на платформі.