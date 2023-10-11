Що сталося

Річ у тім, що компанія Google, намагаючись збільшити свої доходи, почала боротися з блокувальниками реклами. Тепер користувачі, які встановили одне з таких розширень до свого браузера, побачать у плеєрі замість відео спеціальне сповіщення, яке повідомляє, що тепер правила забороняють перегляд з AdBlock, AdFender, Ghostery, AdGuard та іншими програмами.

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Таке сповіщення бачать користувачі з увімкненим блокувальником реклами / Фото WindowsLatest

Таким чином YouTube хоче спонукати користувачів підписуватись на Premium. Це платна підписка, яка повністю вимикає рекламу на сайті та надає ряд інших можливостей, зокрема безлімітний доступ до сервісу YouTube Music.

Але з недоступністю відео, як виявилось, можуть стикатися не лише користувачі окремих розширень, а й браузери. Поки що повідомлення стосувалися лише Microsoft Edge, однак імовірно, подібні проблеми чекають і на Opera, Brave та Vivaldi. Причина криється у вбудованих технологіях блокування реклами.

Edge пропонує три рівні блокування: Основний, Збалансований і Суворий. Саме користувачі останнього й стикаються з проблемою на YouTube.

Блокування реклами в Microsoft Edge / Скриншот 24 Каналу

При встановленні браузера, ви отримуєте Збалансований рівень блокування за замовчуванням. Але багато хто воліє це змінити й обрати максимальні можливості. Судячи з усього, в цьому випадку браузер втручається в роботу відеосервісу. Тож єдиним варіантом, як уникнути заборони на перегляд, не купуючи Premium, є зміна налаштувань вашого браузера.

Як усе виправити