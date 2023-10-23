Щоб отримати доступ до цієї сторінки, користувачі можуть просто вибрати відео з іконкою газети, а не аватаром на головній сторінці застосунку або в результатах пошуку, розповідає 24 Канал. Наразі ця нова функція поступово впроваджується в 40 країнах, а в майбутньому планується розширити подібні можливості на веб-версію YouTube і телевізійний додаток.

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Інші цікаві оновлення

На додаток до цієї стрічки новин, YouTube також впроваджує кілька удосконалень для покращення загального користувацького досвіду. Серед них:

Візуальні підказки для таких дій, як "Подобається" і "Підписатися". Тепер користувачі не пропустять заклики до дії від творців відео.

З'явилася функція блокування екрана, щоб запобігти випадковим дотикам, які змушують користувачів виходити з відео.

Тепер користувачі можуть шукати пісню за допомогою наспівування, подібно до пошуку в Google.

Нова функція стабільної гучності покликана вирівняти звучання у відео.

Також користувачі можуть збільшити швидкість відтворення, просто натиснувши і утримуючи відео.

Разом з цими оновленнями YouTube вніс деякі зміни до своєї політики підписки та реклами.

Підписку Premium Lite, яка пропонувала користувачеві досвід без реклами, скасовують.

Компанія тестує довші рекламні паузи, щоб задовольнити рекламодавців, а також додає таймер зворотного відліку до спливаючих попереджень про блокування реклами.

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Ці оновлення вплинуть на функціональність платформи та покликані покращити загальний користувацький досвід. Очікується, що коли функція стрічки новин стане доступною для користувачів у більшій кількості країн і на різних платформах, вона забезпечить зручний спосіб доступу до своєчасних новин і ширшого спектру контенту на платформі.