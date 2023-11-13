У чому справа

На початку цього місяця боротьба YouTube з блокувальниками реклами вийшла з тестового періоду. Платформа почала закривати можливість перегляду відео всім, хто встановив блокувальник у свій браузер, пропонуючи купляти преміум-підписку без реклами, або дивитися ролики з оголошеннями. У цих діях, спрямованих на підвищення прибутку, знайшли ознаки порушення закону про комп'ютерні зловживання.

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Згідно з повідомленнями ЗМІ, скаргу подав Александер Ханфф. Він звернувся до Національної поліції Ірландії з заявою про порушення кримінальної справи, і там його скаргу визнали, попросивши надати додаткову інформацію з цього питання. Влада також уже звернулася до Google за відповідями на позов.

Ханфф розповідає про те, що YouTube несе відповідальність за запуск незаконних скриптів відстеження, які допомагають платформі виявляти блокувальники реклами. Одним із таких є система браузерних запитів, яка безпосередньо відповідає за виявлення блокувальників. Ця практика, на думку позивача, означає, що сервіс займається шпигунством за громадянами ЄС.

Я вважаю скрипт YouTube шпигунським програмним забезпеченням — так званою технологією стеження, оскільки він розгортається без мого відома або дозволу на моєму пристрої з єдиною метою перехоплення і моніторингу моєї поведінки (незалежно від того, чи завантажується реклама в моєму браузері або блокується блокувальником реклами),

– каже Ханфф.

Автор скарги сподівається, що ця кримінальна справа стане сигналом для YouTube і змусить Google припинити практику стеження, яка суперечить законодавству ЄС. Він говорить про те, що згода важлива для здійснення будь-яких непотрібних взаємодій, а платформа не запитувала жодної згоди у громадян. "Я вирішив піти шляхом подання кримінальної скарги, тому що історично склалося так, що регуляторні органи ЄС абсолютно жахливо виконують Директиву про електронну приватність. Я маю на увазі дуже погано, я б сказав, навіть недбало".

Ірландське законодавство передбачає відповідальність директорів, менеджерів або інших посадових осіб, які навмисно вчиняють подібні правопорушення, і не захищені юридичною особою, на яку вони працюють. До того ж якщо буде виграно одну справу, це стане прецедентом для всього світу почати війну з Google і змусити компанію перестати блокувати блокувальники реклами.