Варто зазначити, що можливість окремого видалення, а не просто деактивації акаунта, користувачі просили у розробників чи не з першого ж дня. Глава обох соцмереж Адам Моссері уважно стежить за тим, що пишуть користувачі, комунікує з ними й часто їхні побажання дуже швидко втілюються в нових функціях. Тож і до цього запиту він вирішив прислухатися.

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Тепер сторінку в Threads можна видалити

Як зазначив генеральний директор, остання версія Threads для iOS та Android вже містить опцію, яка дозволяє користувачам видаляти свій обліковий запис Threads, не впливаючи на їхній обліковий запис в Instagram.

Для цього потрібно зайти в "Налаштування" – "Обліковий запис" – "Видалити або деактивувати профіль".

Доступні два варіанти: Видалити або Деактивувати профіль.

Якщо ви виберете "Деактивувати профіль", його буде заархівовано, і якщо ви вирішите знову приєднатися до Threads, то зможете легко відновити всю інформацію та публікації.

Якщо ви видалите свій акаунт, компанія повністю зітре ваш профіль і всі публікації, але тепер без видалення вашого акаунта в Instagram.

Перші натяки на розробку цієї функції з'явились у вересні. Зараз вона поступово поширюється серед користувачів, тож іще не всі можуть бачити її у своїх застосунках. До речі, разом із цим оновленням у налаштуваннях з'являється можливість відмовитися від демонстрації своїх дописів у вигляді рекомендацій іншим користувачам у їхніх стрічках Facebook та Instagram.

Дата остаточного запуску нових можливостей для всіх поки що невідома.