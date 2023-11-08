Що про це відомо

Марк Цукерберг та Адам Моссері оголосили на своїх каналах в Instagram, що незабаром у користувачів з'явиться можливість вибирати, чи хочуть вони, щоб їхні співрозмовники бачили сповіщення про прочитання. А поки ця зміна тестується, глава соцмережі додав фото, щоб показати, як виглядатиме функція в Налаштуваннях.

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Instagram додає можливість вимикати сповіщення про прочитання / Фото Meta

Сьогодні ви можете бачити під останнім повідомленням невеликий текстовий індикатор, який показує, коли ваш месседж було відкрито й прочитано. Якщо нічого немає, отже співрозмовник ще не відкривав чат.

Ні Моссері, ні Цукерберг не сказали, чи варто очікувати на аналогічні зміни в Messenger, який так само показує сповіщення про прочитання поряд із повідомленнями без можливості їх вимикати.

Невідомо, коли саме планують запровадити цю зміну для всіх користувачів. Тестування не означає, що щось буде обов'язково впроваджено. Відомо багато випадків, коли компанії скасовували ті чи інші плани саме під час тестів. Той же Instagram раніше передумав впроваджувати новий інтерфейс, схожий на TikTok, коли аудиторія вкрай негативно на нього зреагувала.

Нагадаємо, сьогодні аналогічну можливість в особистих повідомленнях пропонує X/Twitter. З месенджерів точно такої ж функції не надає ніхто, але в Telegram ви можете таємно читати повідомлення, не відкриваючи їх – для цього на екрані діалогів потрібно затиснути й утримувати палець на аватарі користувача. Тоді відкриється зменшене в розмірах вікно, яке можна гортати. Якщо ви натиснете на нього, чат відкриється і повідомлення буде прочитано.