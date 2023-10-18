Яку підписку тестує X
У рамках цього нового експерименту всіх користувачів у цих регіонах просять вносити скромну плату в розмірі 1 долара на рік. Ця плата поширюється на осіб, які бажають брати участь у таких видах діяльності, як розміщення постів, вподобання, відповіді на повідомлення та обмін посиланнями на сторінках X.
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Ініціатива, що має влучну назву "Не бот", є спробою запобігти зловживанню платформою. Варто зазначити, що цей експеримент все ще перебуває на початковій стадії і наразі стосується виключно користувачів у Новій Зеландії та на Філіппінах.
Вибір саме цих регіонів для експерименту не є довільним. Філіппіни, зокрема, були обрані через відносно високий рівень активності фейкових акаунтів, що робить їх ідеальним полігоном для тестування цієї антиботової ініціативи.
Однак важливо уточнити, що цей експеримент не вплине на існуючих користувачів у цих регіонах. Вимога про річну підписку в розмірі 1 долар стосується виключно нових користувачів. Поточні користувачі можуть продовжувати користуватися платформою без будь-яких змін у своєму доступі.
Чому це має спрацювати, на думку X
Керівництво Social Network X очікує, що номінальна плата за доступ до основних функцій допоможе в боротьбі з ботами та розповсюджувачами спаму.
Для мешканців Нової Зеландії та Філіппін, які віддають перевагу додатковим функціям, є альтернатива. Вони можуть платити 7,99 долара на місяць за преміум-послуги, які включають "аутентифікацію" облікового запису, пропонуючи більш надійний досвід для користувачів, які шукають додаткову безпеку і можливості.
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Успіх цього експерименту з обмеження впливу ботів на Social Network X буде ретельно відстежуватися. Якщо експеримент виявиться ефективним, його можуть поширити на всю базу користувачів платформи, що стане значним кроком у боротьбі зі спамом і дезінформацією в соціальних мережах.