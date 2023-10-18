Яку підписку тестує X

У рамках цього нового експерименту всіх користувачів у цих регіонах просять вносити скромну плату в розмірі 1 долара на рік. Ця плата поширюється на осіб, які бажають брати участь у таких видах діяльності, як розміщення постів, вподобання, відповіді на повідомлення та обмін посиланнями на сторінках X.

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Ініціатива, що має влучну назву "Не бот", є спробою запобігти зловживанню платформою. Варто зазначити, що цей експеримент все ще перебуває на початковій стадії і наразі стосується виключно користувачів у Новій Зеландії та на Філіппінах.

Вибір саме цих регіонів для експерименту не є довільним. Філіппіни, зокрема, були обрані через відносно високий рівень активності фейкових акаунтів, що робить їх ідеальним полігоном для тестування цієї антиботової ініціативи.

Однак важливо уточнити, що цей експеримент не вплине на існуючих користувачів у цих регіонах. Вимога про річну підписку в розмірі 1 долар стосується виключно нових користувачів. Поточні користувачі можуть продовжувати користуватися платформою без будь-яких змін у своєму доступі.

Чому це має спрацювати, на думку X

Керівництво Social Network X очікує, що номінальна плата за доступ до основних функцій допоможе в боротьбі з ботами та розповсюджувачами спаму.

Важливо зазначити, що навіть без реєстрації або підписки користувачі збережуть можливість читати повідомлення та отримувати доступ до інформації на сторінках X.

Для мешканців Нової Зеландії та Філіппін, які віддають перевагу додатковим функціям, є альтернатива. Вони можуть платити 7,99 долара на місяць за преміум-послуги, які включають "аутентифікацію" облікового запису, пропонуючи більш надійний досвід для користувачів, які шукають додаткову безпеку і можливості.

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Успіх цього експерименту з обмеження впливу ботів на Social Network X буде ретельно відстежуватися. Якщо експеримент виявиться ефективним, його можуть поширити на всю базу користувачів платформи, що стане значним кроком у боротьбі зі спамом і дезінформацією в соціальних мережах.