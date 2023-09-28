Нове дослідження, проведене фахівцями NewsGuard, показує, що політика Маска призвела до зростання зацікавленості користувачів контентом, який просувають іноземні уряди, і різкого збільшення аудиторії сторінок, які публікують явну пропаганду.

Дивіться також Політика Ілона Маска щодо Twitter сприяла поширенню російської пропаганди, – Європейський Союз

Деталі звіту

Колись Twitter регулярно намагався маркувати новинні сторінки, які він вважав "пов'язаними з державою". Це пояснювали бажанням привернути увагу до потенційної урядової дезінформації та пропаганди. Однак згодом Маск скасував цю політику, втрапивши в кілька гучних скандалів, пов'язаних із цією функцією, якою він явно зловживав. Після цього дослідники інтернету зафіксували зростання взаємодії користувачів з пропагандистськими публікаціями.

У звіті NewsGuard, який аналізує тенденції в медіа, стверджується, що такі сайти, як російські RT і ТАСС, китайський China Daily та іранський PressTV, за останні кілька місяців продемонстрували значне зростання активності користувачів. За 90 днів, які минули після зняття позначки "пов'язані з державою", активність користувачів англомовних версій їхніх акаунтів зросла приблизно на 70 відсотків.

Ось, що пишуть дослідники: "Російський RT отримав найбільшу активність після того, як користувачі X більше не мали доступу до інформації про те, що телеканал, який кілька років тому змінив назву з більш прозорої Russia Today, управляється урядом президента країни Володимира Путіна. Після видалення маркування кількість вподобань і репостів зросла майже вдвічі – з 1,3 мільйона до 2,5 мільйона. Після зміни політики X російський ТАСС збільшив залученість на 63%, іранський PressTV – на 97%, а китайський Global Times – на 26%".

Слід зазначити, що, хоча уряд США офіційно звинуватив багато з цих організацій у тому, що вони є пропагандистськими ЗМІ, Маска це, схоже, не хвилює.

Алгоритми допомагають просувати пропаганду

Згідно з тим же звітом, власний алгоритм X підсилює видимість пропагандистського контенту, створюючи таким чином більшу аудиторію для нього. До поглинання Маском Twitter стверджував, що матеріал від контрольованих державою ЗМІ ніколи не буде посилений за допомогою його алгоритму. Тобто такий контент штучно стримувався.

Однак NewsGuard стверджує, що після поглинання Маска публікації з таких сайтів, як RT і China Daily, з певною регулярністю "алгоритмічно рекомендуються" у стрічках користувачів "Для вас". Попередні дослідження неодноразово висвітлювали цю тенденцію, показуючи, що зміни Маска дозволили дезінформаційним кампаніям набути більшої видимості.

Одним із чинників, який цьому сприяє, звісно ж є сині галочки. Продаючи свою платну підписку Blue, компанія обіцяє просування в рекомендаціях, кращу видимість, вищу позицію у коментарях тощо. Цим сповна користуються пропагандисти. Кілька доларів на місяць за підписку – це ніщо, порівняно з мільйонами, які вкладаються у виробництво пропагандистського контенту.

Дослідження зазначає, що проблема дезінформації у Twitter/X почалася не з Ілона Маска. Платформа завжди була наповнена пропагандою, яка походила навіть не від новинних організацій, а від звичайних сторінок, за якими стояли боти й тролі, фінансовані державами. Але саме за правління мільярдера цей складний ландшафт став особливо заплутаним і темним.