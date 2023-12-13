Инвестор как всадник апокалипсиса

Еще год назад миллиардер Илон Маск заявлял, что приобретет Twitter, но тогда в его слова мало кто верил. Эпатажный бизнесмен всегда любил встряхнуть информационное пространство громкой репликой, поэтому его стремление стать владельцем социальной сети восприняли достаточно скептически.

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Впрочем, уже осенью 2023 года слухи поползли с новой силой, а 27 октября Маск на своей странице в Twitter опубликовал обращение к рекламодателям с уведомлением о том, что теперь он является новым владельцем социальной сети, которая станет местом для дискуссии без агрессии. Из-за приобретения Twitter состояние миллиардера сократилось 44 миллиарда долларов, но он надеялся быстро начать пополнять потери благодаря прибыли компании. Впрочем, все пошло совсем не по плану.

С приходом Маска для Twitter начался период упадка / Фото – Getty Images

Массовое увольнение работников и потеря рекламодателей

Маск с ходу поссорился с главным менеджментом компании и указал им на дверь. Кроме того, Маск ошарашил мир увольнением 80% работников компании и требованием к разработчикам принести весь написанный ими программный код в печатном виде.

Я уволил около 80% штата, но, как вы видите, социальная сеть и дальше функционирует без особых перебоев,

– хвастался Илон Маск в комментарии Business Today.

Переименование социальной сети в "X" и новые правила модерации контента еще больше отпугнули рекламодателей. Особенно громкий скандал разожгло согласование Маска с антисемитским постом о том, что "еврейские общины разжигали ненависть к белым".

Disney, Apple, IBM и еще более 200 рекламодателей сразу поставили все рекламные контракты на паузу, что стоило социальной сети десятков миллионов долларов. На публику Маск пытался улыбаться и заявлять, что он "не будет держать рекламодателей", но на самом деле лихорадочно искал варианты возвращения рекламы, которая является основным источником доходов для Х. Он даже извинился за нецензурную лексику в своем посте об уходе рекламодателей. Провал с Х выбил миллиардера из колеи, и скрывать это ему не удается.

С его приходом в социальную сеть количество пользователей выросло, но без рекламодателей это не давало никакой выгоды. Предложение Маска относительно платных аккаунтов популярности не получило, поэтому он прибегнул к другому шагу. Миллиардер понимал, что тянет компанию на дно и совсем скоро она окажется на такой глубине, что из доступных опций останется только банкротство.

Кто пытается спасти Х (ранее известный как твиттер)

Спасать социальную сеть пришла звезда медиарынка с NBC Universal Линда Яккорино. Ради нее Маск "подвинулся" с позиции СЕО и занялся чисто технической частью работы. Впрочем, пока никакого прорыва этому дуэту совершить так и не удалось – стоимость Х упала до 19 миллиардов, а крупные компании, среди которых самая большая сеть супермаркетов Wallmart, и дальше просто наблюдают за тем, как недавно успешная платформа заходит во все более глубокий кризис.

Линда Яккорино пытается вернуть рекламодателей, но пока безуспешно / Фото – Axios

Последнее путешествие к "Титанику"

Экспериментальное судно "Титан" было гордостью компании OceanGate. Небольшая субмарина, управлять которой можно было обычным игровым джойстиком, должна была стать революцией в мире морских путешествий. За 250 тысяч долларов (цена указана за одного пассажира) компания предлагала 7-дневную экскурсию к остаткам затонувшего "Титаника".

"Титан" не имел никаких документов и не проходил соответствующих сертификаций. Пока исследователи и ученые затруднительно качали головами, мол, как можно пренебрегать вопросами безопасности, исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш лишь раздраженно комментировал, что сертификации и правила не дают пути инновациям. Как показала история, инноваций без проверки безопасности лучше избегать.

"Титан" не обеспечил безопасность для экипажа / Скриншот с видео BBC

18 июня "Титан" начал свое погружение к обломкам "Титаника". На его борту было 5 человек:

Гемиш Гардинг – 59-летний британский бизнесмен-миллиардер и исследователь,

– 59-летний британский бизнесмен-миллиардер и исследователь, Шахзада Давуд – пакистанский бизнесмен,

– пакистанский бизнесмен, Сулеман Давуд – сын пакистанского бизнесмена.

– сын пакистанского бизнесмена. Поль-Анри Наржоле – французский исследователь;

– французский исследователь; Стоктон Раш – исполнительный директор OceanGate.

Уже через 1 час 45 минут связь с "Титаном" была потеряна, а Береговая охрана США начала немедленные поиски судна. Поиски продолжались несколько дней, но эксперты заявили сразу – дело напрасное, ведь "Титан" просто не рассчитан для таких погружений. 22 июня Береговая охрана США сообщила, что обломки "Титана" обнаружены рядом с затонувшим "Титаником". Причина аварии – субмарина не выдержала давления. Все члены экспедиции погибли.

Интересно знать! OceanGate планировал стать крайне прибыльным благодаря уникальным экскурсиям к обломкам затонувшего "Титаника". Впрочем, скандальное пренебрежение вопросом безопасности и получения сертификатов сыграло роковую шутку с основателем компании и первопроходцами.

Активность на российском рынке

Несмотря на то, что полномасштабная война России против Украины продлится уже почти 2 года, многие крупные международные компании остались работать на рынке оккупантов. Некоторые находят для этого "моральные" оправдания, другие же просто продолжают зарабатывать деньги и совершенно не беспокоятся о репутационных рисках.

Важно! Согласно данным Йельского университета на ноябрь 2023 года только около 300 компаний полностью покинули российский рынок. В то же время 1 600 бизнесов продолжают работу на рынке оккупантов.

Кто не планирует выходить из России

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca решила заботиться о российских пациентах, но уверяет, что не будет делать новых инвестиций в Россию.

Один из крупнейших производителей алкоголя Bacardi вообще убрал любые упоминания о том, что обещал выйти из России еще весной 2022 года, и продолжает работать не только на территории страны-агрессора, но и на временно оккупированных территориях Украины.

Список глобальных компаний, которые остаются в России, впечатляет. Интересно, что они не видят абсолютно никаких проблем в том, чтобы параллельно работать на украинском рынке. Речь идет о:

Philip Morris;

PepsiCo;

Auchan;

Metro AG;

Nestle;

Procter & Gamble;

Mondelez;

Coca-Cola HBC AG и многие другие.

PepsiCo и другие гиганты остаются в России / Фото Pixabay

Россия забирает иностранный бизнес

Следует напомнить, что Россия существенно усложнила выход иностранного бизнеса со своего рынка. Еще с начала полномасштабной войны все сделки о продаже иностранных активов должны проходить через российские структуры власти. Кроме того, иностранцы должны были вдвое снижать цену активов, а также платить 40% от суммы продажи в российский бюджет, который работает на войну против Украины.

Также россияне могут и просто забрать любой бизнес, взяв его во "временное управление", как это случилось с Danone и Carlsberg. Напомним, что Путин в 2023 году подписал указ, который позволяет забирать дочерние компании иностранного бизнеса в так называемое "временное управление", если правительство агрессора посчитает его "значимым для национальной экономики".

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Договоренность, о которой узнали в суде

Google и Apple никогда не были непримиримыми конкурентами, поскольку их продукты имеют несколько иную целевую аудиторию. Впрочем, и лучшими друзьями компании никогда не были. Именно поэтому мало кто предполагал, что между ними существует тайное соглашение, которое оценивается в миллиарды долларов и практически лишает пользователей выбора, а компании – возможностей доступа к юзерам.

В ходе судебного процесса US vs Google стало известно, что корпорация заплатила Apple 18 миллиардов долларов в 2021 году за то, чтобы его поисковик оставался главным по умолчанию на всех устройствах от "яблока". В суде сразу заявили, что это можно расценивать как нарушение антимонопольного законодательства и пообещали расследовать дело дальше.

Масла в огонь подлил и Microsoft, ведь его Bing не получал никаких предложений от Apple. Корпорация Гейтса считает, что Google и Apple просто обошли всех конкурентов и заблокировали доступ к пользователям другим поисковым системам.

Google и Apple заигрались в монополию / Фото Pixabay

Правила дороже работников

Не обошлось без скандалов и в Amazon. Пример Илона Маска побудил Джеффа Безоса объявить новое правило и вернуть работников в офисы. Почти весь персонал поставили перед фактом – отныне не менее 3 дней в неделю нужно работать в офисе в том городе, в котором они закреплены.

Поскольку компания не жаловалась на эффективность своих работников, новое правило восприняли как обычный способ контролировать персонал. Десятки тысяч работников компании объединились в сообщество и попытались отговорить руководство от такого шага, однако все их предложения отклонили.

Для Безоса правила важнее работников / Фото Unsplash

Такое отношение настолько возмутило многих работников, что с Amazon начали массово увольняться люди. Особенно ситуация коснулась одного из самых успешных подразделений гиганта – Amazon Web Services (AWS), который предлагает облачные решения для программных продуктов.

Несмотря на то, что из компании ушли работники, которые работали здесь годами и обладают важной экспертизой, Безос остался неуклонным и придерживается линии возвращения людей в офисы, чем вызвал еще больший шквал критики.