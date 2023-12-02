Поэтому24 Канал решил разобраться, что же держит бизнес-гигантов на российском рынке и как Россия вставляет палки в колеса бизнеса, чтобы спасти собственную экономику.

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Особые условия для выхода бизнеса с российского рынка

В конце 2022 года Москва усложнила выход иностранным компаниям со своего рынка на законодательном уровне. Следовательно, весь иностранный бизнес перед тем, как продать свои активы в России и покинуть рынок, должен:

пройти оценку российским государственным агентством, далее продавать свои бизнес-активы с дисконтом до 50%.

Любопытно! Как утверждают источники Financial Times, иностранный бизнес не только долго заставляют ждать решения комиссии, но и за ним часто охотятся российские олигархи. Поэтому владельцы некоторых компаний не готовы к подобным финансовым потерям, особенно, если речь идет о малом бизнесе.

Россия "отжимает" иностранный бизнес

Следует заметить, что Россия "отжимает" бизнес не просто, используя какие-то сложные схемы, а вполне официально и на государственном уровне.

Так, например, агрессор конфисковал российские дочерние компании по производству йогуртов Danone и пива Carlsberg и энергетические компании из Германии и Финляндии – Uniper и Fortum, которые были в процессе продажи своих российских активов. Все эти компании перешли в так называемое "временное управление" России.

Что следует знать о "временном управлении" В подписанном Путиным законе о временном руководстве дочерними предприятиями иностранного бизнеса указано, что под такое управление государства будут переходить только компании, которые "значимы для национальной экономики". Таким образом Кремль хочет обезопасить себя от "влияния политической позиции ряда недружественных стран".

Примечательно и то, что такие манипуляции вроде бы не лишают владельцев их активов, однако при этом первоначальный владелец больше не имеет права принимать управленческие решения. Эта обязанность переходит к соответствующему ведомству.

Обратите внимание! ВВП России за 2022 год снизился на 2,1%, согласно данным регулятора.

Продали бизнес за 1 евро

Однако, несмотря на "дружественные" условия, некоторые компании все же выбирают покинуть российский рынок, чтобы не ассоциироваться с терроризмом и войной. Достаточно показателен пример автопроизводителей Mazda и Volkswagen. Первая компания продала бизнес всего за 1 евро, а другая покинула рынок, несмотря на огромные прибыли.

До полномасштабной войны в Украине, японский автопроизводитель Mazda владел вместе с российской группой "Соллерс" совместным заводом во Владивостоке. Однако после 24 февраля Mazda сначала прекратила поставки комплектующих, а затем стало известно о продаже доли за 1 евро, лишь бы не быть связанным со страной-террористом.

Интересно, что руководство японского автопроизводителя приняло решение о выходе из России, несмотря на предварительные оценки убытков в 82 миллиона долларов. О чем говорится в финансовом отчете компании.

Также достаточно показательным примером является продажа своих российских активов компанией Volkswagen. Не только потому, что в соглашении не было пункта о возможном выкупе бизнеса обратно в течение нескольких лет с момента сделки, но и потому, что в 2022 году Volkswagen Group была крупнейшей иностранной компанией в России. Российский Forbes в прошлом году, оценил общую выручку от всех дочерних предприятий Volkswagen в 517 миллиардов рублей.

Достойно внимания! Несмотря на то, что иностранный бизнес выходит с российского рынка, практически все компании в соглашениях о продаже имеют пункт, который позволяет им вернуть свой бизнес через несколько лет с момента закрытия сделки. Речь идет о таких компаниях, как Renault, Danone, McDonaldʼs, Ford и других.

Сознательно остаются

Многие бизнесы вполне сознательно остаются на рынке агрессора. Например, британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что будет продолжать работать в России по моральным причинам, хотя обещает приостановить инвестиции. При этом компания цинично подчеркнула, что присоединится к восстановлению Украины.

Пациенты полагаются на наши препараты, которые спасают жизни, поэтому жизненно важно, чтобы цепи медицинских поставок продолжали работать, позволяя системам здравоохранения и работникам оказывать необходимую помощь,

– говорится в заявлении компании.

Также, несмотря на заявки международных фармкомпаний об установлении в России новых испытаний после начала военных действий в Украине, AstraZeneca провела в России исследование нового препарата для профилактики COVID-19, необходимого перед его регистрацией.

Напомним! По состоянию на ноябрь 2023 года почти 1 600 иностранных компаний продолжают работать до сих пор в России и только около 300 полностью покинули рынок агрессора, согласно данным Йельского университета.

Россия увеличила бюджет на войну в 2024 году

Говоря об иностранном бизнесе, который работает и платит налоги в России, нельзя обойти и тот факт, что Кремль в Бюджете на 2024 год планирует, что треть расходов пойдет именно на армию. Речь идет о 10,8 триллиона рублей, или 119,9 миллиарда долларов.

Например, до полномасштабного вторжения Россия закладывала на эту сферу расходов лишь 14 – 15% от бюджета. Таким образом, имеем следующие данные:

в 2021 году Россия потратила на армию 47,5 миллиарда долларов,

в 2022 году – 68,6 миллиарда долларов (+44,4%),

в 2023 году – 79,8 миллиарда долларов (+16,3%),

в 2024 году заложили 119,9 миллиарда долларов (+50,3%).

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что в проекты бюджетов России на 2025 и 2026 годы предусматривают примерно такие же расходы, как и на 2024 год. Это 387,9 миллиарда долларов и 400,4 миллиарда долларов соответственно. Это свидетельствует о том, что Кремль планирует выделить значительную часть своих расходов в поддержку длительной войны в Украине.

Основатель Института по вопросам лидерства при Йельском университете Джеффри Зонненфельд считает, что бизнес, который решил остаться в России, в конце концов столкнется с резким негативным отношением со стороны общественности после окончания войны в Украине. Когда война закончится, на них будут смотреть, как на нацистских пособников,

– подчеркивает он. Среди компаний, которые продолжили работать в Германии во времена Третьего рейха были: Woolworth, Royal Dutch Shell и Texaco. Как показало впоследствии время, в финансовом плане этот бизнес не выиграл, ведь из-за давления со стороны общественности был вынужден прекратить деятельность.

Материал создан с участием CFI, Французского агентства по развитию СМИ, в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.