Спонсор війни: НАЗК додали до списку одну з найбільших будівельних компаній світу

Китайську будівельну компанію China State Construction Engineering Corporation внесли у перелік міжнародних спонсорів війни. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Спонсор війни

У НАЗК зазначили, що попри повномасштабне вторгнення й російську агресію, компанія CSCEC не просто продовжує свою роботу в Росії, а й проводить зустрічі з представниками уряду Росії щодо розширення своєї присутності на будівельному ринку агресорки, що означає підтримку та спонсорування тероризму

Агенство також овідомило, що CSCEC реалізує масштабні інвестиційні проєкти в Росії. Її дочірня компанія ТОВ "Китайстрой" є одним з підрядників таких проєктів, як діловий центр "Москва-Сіті", ЖК "Балтійська перлина", бізнес-парк Greenwood тощо.

ТОВ "Китайстрой" працює над виходом на ринок будівництва житла у Москві, Санкт-Петербурзі та Владивостоку. Згідно з домовленостями з Мінбудом РФ, "Китайстрой" також має намір взяти участь у заміні західного будівельного обладнання на китайські аналоги.

Кого ще визнали спонсором війни

CSCEC, одна з найбільших будівельних компаній у світі, стала другою китайською компанією після виробника мікроелектроніки Comnav Marine Ltd, яка потрапила до цього списку.

До переліку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже внесло компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher та Raiffeisen Bank International.