Податківці розкрадали гроші українських компаній

У СБУ розповіли, що кіберфахівці припинили розкрадання активів українських компаній, які опинилися на тимчасово окупованих територіях нашої держави. До розкрадання були причетні посадовці Державної податкової служби.

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Встановлено, що до незаконної діяльності причетний керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області та два його підлеглі колеги,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Як діяли недобросовісні податківці

Схема полягала у махінаціях із ПДВ. Зокрема, вони привласнювали "податковий ліміт", який належав українським компаніям, що опинилися під тимчасовою окупацією. Це давало їм право сплачувати менше власного ПДВ і заробляти на цьому десятки мільйонів гривень.

Для реалізації схеми її учасники несанкціоновано втручалися у податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керівників компаній.

Це дозволило таким недобросовісним податківцям в електронних кабінетах платників податків тимчасово непрацюючих підприємств реєструвати фіктивні господарські операції з афілійованими комерційними структурами.

Оборудки проводилися без відома керівників підприємств з непідконтрольних територій і мали на меті викрадення їхніх активів шляхом безпідставного перенесення на них зобов’язань зі сплати ПДВ.

Що загрожує правопорушникам

Наразі трьом чиновникам і двом їхнім спільникам, у тому числі "бухгалтерці", яка вела чорну бухгалтерію ділків, повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: