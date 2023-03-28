Налоговики разворовывали деньги украинских компаний

В СБУ рассказали, что киберспециалисты прекратили хищение активов украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях нашего государства. К хищению были причастны чиновники Государственной налоговой службы.

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Установлено, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных коллеги,

– говорится в сообщении СБУ.

Как действовали недобросовестные налоговики

Схема заключалась в махинациях по НДС. В частности, они присваивали "налоговый лимит", принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией. Это давало им право платить меньше собственного НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривен.

Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи управляющих компаний.

Это позволило таким недобросовестным налоговикам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами.

Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС.

Что угрожает правонарушителям

Трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе "бухгалтерке", которая вела черную бухгалтерию дельцов, сообщено о подозрении по двум статьям УК: