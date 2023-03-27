Те предприниматели, которые платят льготные 2% от дохода, перейдут на ставку 5%. Также обязательна ежемесячная оплата ЕСВ.

К теме Должны мобилизованные ФЛПы платить налоги

Решение такого решения является одним из условий, которые необходимо выполнить для получения финансовой поддержки от МВФ. Просмотр налогообложения для ФЛП предлагается законопроектом №8401. Документ предусматривает следующие изменения:

отмена налога 2% для ФЛП третьей группы (возвратят 5%);

ФЛП первой и второй групп будут обязаны уплачивать единый налог;

возврат документальных проверок и штрафов за нарушение налогового законодательства;

штрафы за отсутствие РРО.

Это шаги в фискальной политике, которые власти Украины обязаны выполнить по Меморандуму об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года. Но если возвращаться в довоенное состояние системы налогообложения, то почему власти "забыли" о своей ответственности перед плательщиками, хотя бы за своевременное возмещение НДС?" – прокомментировала решение экспредседателя налогового комитета Нина Южанина.

Ранее глава налогового комитета Даниил Гетманцев, за восемь месяцев действия льготных ставок бюджет недополучил около 7 миллиардов гривен. То есть, ежемесячно государство теряет около 900 миллионов гривен.

Какими будут налоги для ФЛП в апреле

ФЛП 1 группы:

ЕСВ – 1474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог – 268,40 гривны в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023 г.).

ФЛП 2 группы:

ЕСВ составит 1474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог – 1340 гривен в месяц (20% минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2023 года).

ФЛП 3 группы:

ЕСВ составит 1474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог – процентная ставка 5% дохода или 3% дохода в случае уплаты НДС.