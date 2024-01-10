Національне агентство з питань запобігання корупції додало мережу швидкого харчування Subway до списку компаній, які підтримують війну. Понад 500 ресторанів Subway в Росії продовжують працювати та сплачувати податки Росії, рекламуючи себе через російські соціальні мережі та користуючись сервісами "Яндекс".

Чим займається компанія Subway

Subway — це велика мережа ресторанів, яка відома своїми сендвічами та салатами. Вони говорять, що їхні страви є більш здоровими, ніж звичайний фастфуд. Але вони продовжують діяти в Росії та сприяють фінансуванню конфлікту в Україні.

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Російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю ресторанів в Європі після Великобританії та Німеччини.

! Subway працює в Росії понад 20 років, створила багато робочих місць та має багато ресторанів у різних містах. Після початку війни в Україні, вони не зменшили свою діяльність в Росії. Окрім сплати податків, вони також надають робочі місця росіянам, що підтримує російську економіку та зайнятість населення.

Особливістю Subway є те, що вони працюють за системою франчайзі, тобто багато ресторанів належать окремим франчайзі. У Росії франчайзі належить компанії Subway Russia Service Company з офісом у Санкт-Петербурзі.

Subway говорить, що всі ресторани в Росії належать місцевим франчайзі та незалежні від головного офісу, тому вони залишаються відкритими в Росії. Але це може бути недостовірною інформацією, і це може бути спробою вводу в оману.

Як Subway заробляє в Росії

У травні 2022 року російські банки почали заблоковувати платежі за використання франшизи Subway, оскільки вони не хотіли брати на себе відповідальність за обробку платежів до франчайзера з "недружньої" держави - США. Це означало, що клієнти не могли отримати право власності на російські франшизи та відправляти гроші в США.

У відповідь на це, Subway найняла російську юридичну компанію Nevsky IP LAW, яка провела необхідний юридичний аналіз договорів та санкційного законодавства Росії та знайшла способи, як легально збирати роялті від франшизи та перенаправляти їх до головної компанії.

! Ця компанія допомогла Subway знову отримувати роялті від російських франшиз. Банки відновили обробку платежів, і франчайзі відновили сплату роялті.

Subway в Росії активно рекламується через соціальні мережі, такі як "ВКонтакте" та "Одноклассники", які належать санкційній компанії ТОВ "Компания ВК". Крім цього, Subway використовує послуги доставки їжі через сервіс "Яндекс.Еда".

! Цей сервіс контролюється групою компаній "Яндекс", які співпрацюють з російськими державними та правоохоронними органами, включаючи ФСБ. Сервіси "Яндекс" раніше були кандидатами на санкції з боку НАЗК.

Крім того, керівництво компанії Subway не висловило осуд війни Росії проти України.