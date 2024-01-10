Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило сеть быстрого питания Subway в список компаний, поддерживающих войну. Более 500 ресторанов Subway в России продолжают работать и платить налоги России, рекламируя себя через российские социальные сети и пользуясь сервисами "Яндекс".

Чем занимается компания Subway

Subway – это большая сеть ресторанов, известная своими сэндвичами и салатами. Они говорят, что их блюда более здоровыми, чем обычный фастфуд. Однако они продолжают действовать в России и способствуют финансированию конфликта в Украине.

Читайте также Google нарушил патенты на технологии искусственного интеллекта: компания может "влететь" на 7 миллиардов

Российская сеть Subway сейчас третья по количеству ресторанов в Европе после Великобритании и Германии.

! Subway работает в России более 20 лет, создала много рабочих мест и имеет много ресторанов в разных городах. После начала войны в Украине они не уменьшили свою деятельность в России. Кроме уплаты налогов они также предоставляют рабочие места россиянам, что поддерживает российскую экономику и занятость населения.

Особенностью Subway является то, что они работают по системе франчайзи, то есть многие рестораны принадлежат отдельным франчайзи. В России франчайзи принадлежит компании Subway Russia Service Company с офисом в Санкт-Петербурге.

Subway говорит, что все рестораны в России принадлежат местным франчайзи и независимы от головного офиса, поэтому они остаются открытыми в России. Но это может быть недостоверной информацией, и это может являться попыткой ввода в заблуждение.

Как Subway зарабатывает в России

В мае 2022 года российские банки начали заблокировать платежи за использование франшизы Subway, поскольку они не хотели брать на себя ответственность за обработку платежей к франчайзеру из "недружественного" государства – США. Это означало, что клиенты не могли получить право собственности на русские франшизы и отправлять деньги в США.

В ответ на это Subway наняла российскую юридическую компанию Nevsky IP LAW, которая провела необходимый юридический анализ договоров и санкционного законодательства России и нашла способы, как легально собирать роялти от франшизы и перенаправлять их в главную компанию.

! Эта компания помогла Subway снова получать роялти от российских франшиз. Банки возобновили обработку платежей, и франчайзи возобновили уплату роялти.

Subway в России активно рекламируется через социальные сети, такие как ВКонтакте и Одноклассники, принадлежащие санкционной компании ООО Компания ВК. Кроме того, Subway использует услуги доставки еды через сервис "Яндекс.Эда".

! Этот сервис контролируется группой компаний "Яндекс", сотрудничающих с российскими государственными и правоохранительными органами, включая ФСБ. Сервисы "Яндекс" ранее были кандидатами на санкции со стороны НАПК.

Кроме того, руководство компании Subway не выразило осуждение войны России против Украины.