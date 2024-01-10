Чем занимается компания Subway
Subway – это большая сеть ресторанов, известная своими сэндвичами и салатами. Они говорят, что их блюда более здоровыми, чем обычный фастфуд. Однако они продолжают действовать в России и способствуют финансированию конфликта в Украине.
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Российская сеть Subway сейчас третья по количеству ресторанов в Европе после Великобритании и Германии.
Особенностью Subway является то, что они работают по системе франчайзи, то есть многие рестораны принадлежат отдельным франчайзи. В России франчайзи принадлежит компании Subway Russia Service Company с офисом в Санкт-Петербурге.
Subway говорит, что все рестораны в России принадлежат местным франчайзи и независимы от головного офиса, поэтому они остаются открытыми в России. Но это может быть недостоверной информацией, и это может являться попыткой ввода в заблуждение.
Как Subway зарабатывает в России
В мае 2022 года российские банки начали заблокировать платежи за использование франшизы Subway, поскольку они не хотели брать на себя ответственность за обработку платежей к франчайзеру из "недружественного" государства – США. Это означало, что клиенты не могли получить право собственности на русские франшизы и отправлять деньги в США.
В ответ на это Subway наняла российскую юридическую компанию Nevsky IP LAW, которая провела необходимый юридический анализ договоров и санкционного законодательства России и нашла способы, как легально собирать роялти от франшизы и перенаправлять их в главную компанию.
Subway в России активно рекламируется через социальные сети, такие как ВКонтакте и Одноклассники, принадлежащие санкционной компании ООО Компания ВК. Кроме того, Subway использует услуги доставки еды через сервис "Яндекс.Эда".
Кроме того, руководство компании Subway не выразило осуждение войны России против Украины.