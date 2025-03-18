Нові правила звітності: Верховна Рада розгляне спрощення для бізнесу

Українські підприємці можуть отримати спрощені умови звітності. У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт, який передбачає скасування щомісячної подачі звітності з єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору для юридичних осіб і ФОПів із найманими працівниками.

Що зміниться для бізнесу

Мова про законопроєкт №13108. Як пояснила співавторка законопроєкту, народна депутатка від "Слуги Народу" та очільниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева, нові правила дозволять підприємцям звітувати щокварталу замість щомісяця, інформує 24 Канал.

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Повертаємо 4 звіти замість 12. Це суттєво зменшить бюрократичне навантаження та адміністративні витрати бізнесу,

– зазначила парламентарка.

Чому це важливо

З 1 січня 2025 року в Україні почала діяти щомісячна звітність, що збільшило навантаження на бухгалтерів та підприємців. Якщо законопроєкт ухвалять, бізнесу буде легше працювати в умовах воєнного часу та післявоєнного відновлення.

Законопроєкт стане важливим кроком у дерегуляції та підтримці підприємців, що може позитивно вплинути на економічну активність у країні.