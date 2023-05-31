Новий стрибок: як Україна може виграти від союзу США та Австралії щодо добування копалин

Гірничодобувний сектор України може вийти на новий рівень. Сприяти цьому повинен договір між США та Австралією.

Сполучені Штати Америки та Австралія досягнули згоди щодо подальшої співпраці у сфері корисних копалин, клімату та чистої енергії. Згідно з цим договором, постачальників корисних копалин та виробників устаткування для відновлюваних джерел енергії з Австралії США тепер розглядатимуть як внутрішні та нададуть їм податкові преференції.

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Отримати велику кількість переваг від цього союзу може й Україна. Тим паче, що президент США Джо Байден і прем'єр Австралії Ентоні Албаніз під час зустрічі наголосили, що усіляко будуть підтримувати нашу державу.

Як Україна може виграти від цього союзу

Договір між США та Австралією може дати новий поштовх гірничодобувному сектору України та сприяти залученню нових інвестицій. Річ у тому, що на нашій території вже працюють декілька австралійських компаній, які видобувають та переробляють корисні копалини.

Насамперед йдеться про European Lithium, яка викупила українську компанію з родовищами літію у 2021 році, та VOLT, яка тоді ж придбала підприємство з видобутку і перероблення графіту.

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Після злиття Livent та Allkem та їх заяви про амбіцію стати третім у світі гігантом з виробництва металу для акумуляторів електрокарів перспективи українського бізнесу у цій сфері стали ще ближчими.

Окрім того, поклади 22 за 24 корисних копалин, які Євросоюз вважає критичними, є на території України. Деякі з цих копалин є також вкрай важливими для США. Зважаючи на це, можна розраховувати, що український гірничовидобувний сектор стане привабливим для інвесторів зі всього світу.