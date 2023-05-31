Новый скачок: как Украина может выиграть от союза США и Австралии по добыванию ископаемых

Горнодобывающий сектор Украины может выйти на новый уровень. Содействовать этому должен договор между США и Австралией.

Соединенные Штаты Америки и Австралия достигли согласия по дальнейшему сотрудничеству в сфере полезных ископаемых, климата и чистой энергии. Согласно этому договору, поставщиков полезных ископаемых и производителей оборудования для возобновляемых источников энергии из Австралии США теперь будут рассматривать как внутренние и предоставят им налоговые преференции.

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Получить множество преимуществ от этого союза может и Украина. Тем более что президент США Джо Байден и премьер Австралии Энтони Албаниз во время встречи подчеркнули, что всячески будут поддерживать наше государство.

Как Украина может выиграть от этого союза

Договор между США и Австралией может дать новый толчок горнодобывающему сектору Украины и способствовать привлечению новых инвестиций. Дело в том, что на нашей территории уже работают несколько австралийских компаний, добывающих и перерабатывающих полезные ископаемые.

В первую очередь речь идет о European Lithium, выкупившей украинскую компанию с месторождениями лития в 2021 году, и VOLT, которая тогда же приобрела предприятие по добыче и переработке графита.

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После слияния Livent и Allkem и их заявления об амбиции стать третьим в мире гигантом по производству металла для аккумуляторов электрокаров, перспективы украинского бизнеса в этой сфере стали еще ближе.

Кроме того, залежи 22 за 24 полезных ископаемых, которые Евросоюз считает критическими, есть на территории Украины. Некоторые из этих ископаемых также крайне важны для США. Учитывая это, можно рассчитывать, что украинский горнодобывающий сектор станет привлекательным для инвесторов со всего мира.