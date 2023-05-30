Что будет подпадать под страхование

Соответствующий законопроект №9015 приняли за основу в парламенте, передает 24 Канал. Такое страхование будет осуществлять Экспортно-кредитное агентство.

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Согласно документу, такое страхование будет осуществляться исключительно при направлении инвестиций на четко определенные потребности Украины. Так, речь идет о создании объектов и инфраструктуры, необходимых для:

развития перерабатывающей промышленности;

экспорта украинских товаров работ и услуг.

Будут создаваться новые рабочие места

Со своей стороны, народный депутат Даниил Гетманцев отметил: законопроект предусматривает создание новых рабочих мест. А кроме того:

поддержку экономической деятельности в Украине;

усиление промышленного сектора;

усиление оборонно-промышленного сектора;

наполнение бюджетов всех уровней денежными средствами от уплаты налогов, "что приведет к усилению сил обороны Украины".

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Важный законопроект по страхованию инвестиций от военных рисков был разработан с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине во времена военных действий и послевоенного восстановления.

Важно! За 2022 год Украина экспортировала больше продукции в страны ЕС, чем в довоенное время. В Евросоюз были вывезены товары почти на 28 миллиардов долларов.