Что будет подпадать под страхование
Соответствующий законопроект №9015 приняли за основу в парламенте, передает 24 Канал. Такое страхование будет осуществлять Экспортно-кредитное агентство.
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Согласно документу, такое страхование будет осуществляться исключительно при направлении инвестиций на четко определенные потребности Украины. Так, речь идет о создании объектов и инфраструктуры, необходимых для:
- развития перерабатывающей промышленности;
- экспорта украинских товаров работ и услуг.
Будут создаваться новые рабочие места
Со своей стороны, народный депутат Даниил Гетманцев отметил: законопроект предусматривает создание новых рабочих мест. А кроме того:
- поддержку экономической деятельности в Украине;
- усиление промышленного сектора;
- усиление оборонно-промышленного сектора;
- наполнение бюджетов всех уровней денежными средствами от уплаты налогов, "что приведет к усилению сил обороны Украины".
Важный законопроект по страхованию инвестиций от военных рисков был разработан с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине во времена военных действий и послевоенного восстановления.