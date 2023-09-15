США скасували угоду із Саудівською Аравією на багато мільярдів: до чого тут Росія та Китай

Провідна оборонна корпорація США відмовилася працювати з Саудівською Аравією. Вони не впевнені в надійності такого партнера, який любить співпрацювати з Росією та Китаєм.

Минулого року компанія Raytheon Technologies (RTX), яка виробляє ракетні системи Patriot, NASAMS та іншу техніку, заробляючи понад 67 мільярдів доларів на рік, підписала меморандум із саудівською Scopa Defense. Документ передбачав будівництво заводу, який мав виробляти ППО проти ракет та безпілотників.

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Росія та Китай "поховали" багатомільярдний проєкт саудитів

Згідно з прогнозами аналітиків, завод RTX і Scopa міг залучити до 25 мільярдів доларів інвестицій. Прогнозували, що він зможе заробляти 17 мільярдів доларів на рік.

Втім, RTX вирішила відмовитися від співпраці з саудитами. Причина – активна робота Scopa з підсанкційними компаніями з Росії, Білорусі та Китаю. На думку американців, з таким партнером не існує жодних гарантій, що технології залишаться у секреті та не потраплять до конкурентів.

Працювати зі Scopa з тієї ж причини відмовилися і деякі європейські компанії. Наприклад, Beretta Defense Technologies, яка виготовляє зброю та оптику, та суднобудівник Fincantieri.

Заводи з виробництва зброї були частиною стратегії наслідного принца Мухаммеда бін Салмана щодо диверсифікації економіки. Він хоче знизити залежність країни від нафти, проте через співпрацю з окупантами втілити план через оборонну промисловість не вдається.