Скільки має бути страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 2025 році

Право на пенсію за віком в Україні залежить від набутого страхового стажу, і у 2025 році вимоги до нього змінюються залежно від віку особи.

Вимоги до страхового стажу

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у 2025 році для призначення пенсії за віком необхідно мати:

60 років – не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – не менше 22 років стажу;

65 років – достатньо 15 років стажу.

Якщо особа досягла відповідного віку у 2024 році, але звернулася за призначенням пенсії у 2025-му, вимоги до стажу будуть такими:

60 років – 31 рік стажу;

63 роки – 21 рік стажу;

65 років – 15 років стажу.

Що робити при недостатньому стажі

У випадку, якщо людина не має достатнього страхового стажу для отримання пенсії, вона може продовжувати працювати, щоб накопичити необхідну кількість років. Ця можливість дозволяє забезпечити право на пенсію за віком після досягнення необхідного стажу.