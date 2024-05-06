Як легко і швидко накопичити на власне авто

Власне авто це омріяна покупка для багатьох людей. Однак, придбати бажану машину доволі важко, якщо не знати певних лайфхаків.

Як обрати авто

Перш ніж починати збирати кошти на авто, потрібно визначити, яку саме модель ви прагнете мати. Важливо обирати машину, зважаючи на ваш спосіб життя.

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На що потрібно звернути увагу при виборі авто:

технічні характеристики;

місткість двигуна;

особливості експлуатації;

зовнішній вигляд;

недоліки, які виявили інші користувачі.

Обов'язково ознайомтесь з відгуками на обране авто. При розрахунку, до вартості машини додавайте ціну її обслуговування. Інколи, купуючи бюджетне авто, можна потрапити у пастку, через великий розхід палива і значні витрати на ремонт.

Обрана машина має бути доступною для вас, тобто реалістичною ціллю для покупки. Співвіднесіть ваш місячний бюджет і ціну авто.

Як придбати авто

Варто обирати авто, зважаючи на ваше теперішнє фінансове становище, без сподівань на імовірне підвищення чи збільшення зарплати.

Після того як ви обрали авто, зафіксуйте його вартість у валюті. Краще додати до цієї суми 10%, на випадок зміни ціни. Отримане значення – ваша фінансова ціль.

Тепер визначтесь як саме ви плануєте купувати авто:

у кредит чи розстрочку;

зібравши потрібну суму самостійно;

отримавши кошти в борг від рідних/друзів;

взявши грошовий кредит для покупки.

У випадку з кредитом чи розстрочкою усе індивідуально, адже умови можуть змінюватись залежно від банку. З самостійним накопиченням коштів не все так просто. Варто звернути увагу на терміновість покупки. Якщо ви можете зачекати, краще самостійно зібрати гроші, ніж віддавати борг і, при цьому, витрачатись на обслуговування машини.

Як накопичити на машину

Щоб зібрати кошти, підрахуйте свій щомісячний дохід. З нього виділіть 5 – 10% на покупку авто. Найкраще відкрити депозит і перераховувати гроші туди. Таким чином, ви уникнете спокуси зняти накопичення і, до того ж отримаєте невеликий прибуток у вигляді відсотків.

Як зібрати бажану суму швидше: