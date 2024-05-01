Які статки Ріната Ахметова

Відтак, Рінат Ахметов ввійшов до списку 500 найзаможніших осіб світу за версією Bloomberg. Його майно оцінюється в 6,34 мільярда доларів. Нині український бізнесмен перебуває на 438 місці, а його статки від початку року вони збільшилися на 499 мільйонів доларів.

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І це попри те, що Рінат Ахметов, який володів величезними активами у металургійній та вугільній промисловості, поніс чи не найбільші матеріальні втрати через війну. Він залишився без заводів, вугільних шахт, а медійний бізнес – "Медіа Групу Україна" Ахметов закрив влітку сам, щоб не потрапити під дію закону про олігархів.

Нагадаємо! Міжнародна група Metinvest BV, у якій Ахметов має контрольний пакет акцій, володіла величезним металургійним заводом "Азовсталь", який став останньою лінією оборони України в нині окупованому місті Маріуполь.

Хто потрапив у трійку найбагатших людей

Перше місце у рейтингу посів французький бізнесмен Бернар Арно , який має контрольний пакет у компанії LVMH. Його на сьогодні становлять 215 мільярдів доларів, тобто від початку року вони зросли аж на 7 мільярдів доларів.

у рейтингу посів французький бізнесмен , який має контрольний пакет у компанії LVMH. Його на сьогодні становлять 215 мільярдів доларів, тобто від початку року вони зросли аж на 7 мільярдів доларів. Друге місце у списку посідає засновник і колишній гендиректор Amazon – Джефф Безос , статки якого оцінюють у 198 мільярдів доларів. За рік він додав аж 20,8 мільярда доларів.

у списку посідає засновник і колишній гендиректор Amazon – , статки якого оцінюють у 198 мільярдів доларів. За рік він додав аж 20,8 мільярда доларів. На третьому місці рейтингу – засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск із своїми 194 мільярдами доларів.