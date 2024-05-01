Какое состояние Рината Ахметова

Поэтому, Ринат Ахметов вошел в список 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Его имущество оценивается в 6,34 миллиарда долларов. Сейчас украинский бизнесмен находится на 438 месте, а его состояние с начала года они увеличилось на 499 миллионов долларов.

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И это несмотря на то, что Ринат Ахметов, который владел огромными активами в металлургической и угольной промышленности, понес едва ли не самые большие материальные потери из-за войны. Он остался без заводов, угольных шахт, а медийный бизнес – "Медиа Группу Украина" Ахметов закрыл летом сам, чтобы не попасть под действие закона об олигархах.

Напомним! Международная группа Metinvest BV, в которой Ахметов имеет контрольный пакет акций, владела огромным металлургическим заводом "Азовсталь", что стал последней линией обороны Украины в ныне оккупированном городе Мариуполь.

Кто попал в тройку самых богатых людей

Первое место в рейтинге занял французский бизнесмен Бернар Арно , который имеет контрольный пакет в компании LVMH. Его на сегодня составляют 215 миллиардов долларов, то есть с начала года они выросли аж на 7 миллиардов долларов.

в рейтинге занял французский бизнесмен , который имеет контрольный пакет в компании LVMH. Его на сегодня составляют 215 миллиардов долларов, то есть с начала года они выросли аж на 7 миллиардов долларов. Второе место в списке занимает основатель и бывший гендиректор Amazon – Джефф Безос , состояние которого оценивается в 198 миллиардов долларов. За год он добавил аж 20,8 миллиардов долларов.

в списке занимает основатель и бывший гендиректор Amazon – , состояние которого оценивается в 198 миллиардов долларов. За год он добавил аж 20,8 миллиардов долларов. На третьем месте рейтинга – основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск со своими 194 миллиардами долларов.