Какое состояние Рината Ахметова

Поэтому, Ринат Ахметов вошел в список 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Его имущество оценивается в 6,34 миллиарда долларов. Сейчас украинский бизнесмен находится на 438 месте, а его состояние с начала года они увеличилось на 499 миллионов долларов.

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И это несмотря на то, что Ринат Ахметов, который владел огромными активами в металлургической и угольной промышленности, понес едва ли не самые большие материальные потери из-за войны. Он остался без заводов, угольных шахт, а медийный бизнес – "Медиа Группу Украина" Ахметов закрыл летом сам, чтобы не попасть под действие закона об олигархах.

Кто попал в тройку самых богатых людей

  • Первое место в рейтинге занял французский бизнесмен Бернар Арно, который имеет контрольный пакет в компании LVMH. Его на сегодня составляют 215 миллиардов долларов, то есть с начала года они выросли аж на 7 миллиардов долларов.
  • Второе место в списке занимает основатель и бывший гендиректор Amazon – Джефф Безос, состояние которого оценивается в 198 миллиардов долларов. За год он добавил аж 20,8 миллиардов долларов.
  • На третьем месте рейтинга – основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск со своими 194 миллиардами долларов.

Кто еще входит в первую десятку миллиардеров?

В первую десятку самых богатых людей мира также вошли: Марк Цукерберг (153 миллиарда долларов), Билл Гейтс (149 миллиарда долларов), Ларри Пейдж (146 миллиардов долларов), Сергей Брин (138 миллиардов долларов), Стив Балмер (130 миллиардов долларов), Уоррен Баффет (132 миллиарда долларов) и Ларри Эллисон (129 миллиардов долларов).