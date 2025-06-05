Протистояння Маска і Трампа ставить під питання контракти на 22 мільярди

Протистояння між Ілоном Маском і Дональдом Трампом може коштувати SpaceX державних контрактів на суму близько 22 мільярдів доларів.

Трамп та Маск обмінялись погрозами

За інформацією Reuters, ситуація загострилася після критики Маском ініціатив Трампа щодо зниження податків і скорочення витрат, інформує 24 Канал.

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У відповідь колишній президент пригрозив скасуванням контрактів з компаніями Маска. У свою чергу, Ілон Маск заявив про можливе виведення з експлуатації космічного корабля Dragon, який SpaceX розробила для NASA.

Цей корабель наразі є єдиним американським транспортом, здатним доправляти астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) та повертати їх на Землю. Контракт на його використання оцінюється у близько 5 мільярдів доларів, і він вважається критично важливим для програми NASA.

Наслідки конфлікту

Напруга між Маском і Трампом може мати далекосяжні наслідки. Зокрема, мова йде про ризик скасування контрактів не лише з NASA, а й з Пентагоном – це може серйозно сповільнити розвиток американської космічної галузі.

Довідково. Маск очолював одну з ініціатив Трампа щодо реформування уряду, але їхні стосунки наразі зазнали краху. Це ставить під сумнів майбутнє таких проєктів, як освоєння Марса та створення протиракетної оборони у космосі, які були тісно пов'язані зі SpaceX.

У разі виведення Dragon з експлуатації може постраждати вся програма МКС, учасниками якої є десятки країн. Залишається неясним, коли і як саме може відбутися відмова від корабля. Наразі NASA все ще використовує російський апарат "Союз" як резервний варіант для доставки астронавтів.